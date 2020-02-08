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مصرع عدد من الحوثيين بينهم شقيق القائد الميداني "أبو شهاب" جراء إنفجار أحد مدافعهم في تعز

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*يمن برس -خاص

لقي عدد من عناصر جماعة الحوثي مصرعهم اليوم السبت جراء إنفجار أحد أسلحتهم في الجبهة الغربية لمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد.



وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن ستة حوثيين بينهم شقيق القائد الميداني "أبو شهاب" قتلوا إثر انفجار مدفع في جبهة الربيعي غربي المحافظة .



وفي يناير المنصرم لقي عدد من الحوثيين مصرعهم في الجبهة الغربية بينهم قياديان بارزان في مواجهات مع القوات الحكومية التي أعلنت حينها السيطرة على عدد من المواقع المهمة في الجبهة .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي عدد من عناصر جماعة الحوثي مصرعهم اليوم السبت جراء إنفجار أحد أسلحتهم في الجبهة الغربية لمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد.وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن ستة حوثيين بينهم شقيق القائد الميداني "أبو شهاب" قتلوا إثر انفجار مدفع في جبهة الربيعي غربي المحافظة .وفي يناير المنصرم لقي عدد من الحوثيين مصرعهم في الجبهة الغربية بينهم قياديان بارزان في مواجهات مع القوات الحكومية التي أعلنت حينها السيطرة على عدد من المواقع المهمة في الجبهة .







أبو شهاب الربيعي تعز



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