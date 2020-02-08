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إيران تعلن تعرضها لهجوم أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت في البلاد
السبت, 08 فبراير, 2020 09:18:00 مساءً

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إيران تعلن تعرضها لهجوم أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت في البلاد
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*يمن برس -وكالات
تعرضت إيران، اليوم السبت، لهجوم إلكتروني، أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتا، لكن الشبكة لم تتضرر، بحسب ما أعلن مسؤول إيراني.


وقالت وكالة "مهر" للأنباء، أن إيران أعلنت، اليوم السبت، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتا، من دون تحديد مصدر الهجوم.

وقال سجاد بنابي، عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية: "واجهت إيران خللا في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب هجوم إلكتروني".

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر": "بعد تدخل درع "دجفا" وجهود العاملين في شركة الاتصالات، عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها العادية".

ولفت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن "دجفا" أو "Dejfa"، هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية" في إيران.


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خاص - يمن برس

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