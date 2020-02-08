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مولودة جديدة في منزل محمد صلاح

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*يمن برس - متابعات



استقبل نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح، صباح اليوم السبت، مولودته الثانية.



وقالت صحيفة اليوم السابع ان صلاح اطلق على طفلته الجديدة اسم "كيان".



وكان صلاح قد رزق بطفلته الأولى "مكة"في العام 2014، في العاصمة الانجليزية لندن حيث كان والدها وقتها لاعبا في تشيلسي، بينما ولدت كيان في مدينة ليفربول.



يذكر انه يحق للمولودة الجديدة الحصول على الجنسية البريطانية، حيث يحمل صلاح الإقامة الدائمة.



ووفقا للقوانين البريطانية فإن الحصول على الجنسية لا يعنى إسقاط جنسية البلد الأصلي حيث سيكون متاحا لكيان صلاح امتلاك الجنسيتين المصرية والبريطانية





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استقبل نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح، صباح اليوم السبت، مولودته الثانية.وقالت صحيفة اليوم السابع ان صلاح اطلق على طفلته الجديدة اسم "كيان".وكان صلاح قد رزق بطفلته الأولى "مكة"في العام 2014، في العاصمة الانجليزية لندن حيث كان والدها وقتها لاعبا في تشيلسي، بينما ولدت كيان في مدينة ليفربول.يذكر انه يحق للمولودة الجديدة الحصول على الجنسية البريطانية، حيث يحمل صلاح الإقامة الدائمة.ووفقا للقوانين البريطانية فإن الحصول على الجنسية لا يعنى إسقاط جنسية البلد الأصلي حيث سيكون متاحا لكيان صلاح امتلاك الجنسيتين المصرية والبريطانية







صلاح مولوده كيان



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