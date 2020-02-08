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تعز..حفل فني لتوديع 30 جريحا من مبتوري الأطراف إلى سلطنة عمان
السبت, 08 فبراير, 2020 10:00:00 مساءً

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حفل توديع 30 جريح في تعز
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حفل توديع 30 جريح في تعز

*يمن برس -تعز
أقيم اليوم السبت، في مدينة تعز، حفل توديع 30 جريحا من الجرحى المبتورين في القوات الحكومية والمدنيين الذين سيتم تسفيرهم إلى سلطنة عمان لتركيب أطراف صناعية.

وأشاد وكيل محافظة تعز عبد الحكيم عون بالتضحيات الكبيرة التي قدمها ولا زال يقدمها أبناء مدينة تعز وخاصة الجرحى، وبالجهود المبذولة لعلاج  الجرحى وتلبية احتياجاتهم وتقدير تضحياتهم .


ومن جانبها أشادت منسقة المشروع حياة الذبحاني بالجهد الذي بذله قائد المقاومة الشعبية حمود سعيد المخلافي من خلال تأسيس المركز العربي للأطراف الصناعية في سلطنة عمان لخدمة جرحى تعز واليمن ككل.


وأشارت الذبحاني إلى أن الثلاثين جريحا من مبتوري الأطراف الذين تم توديعهم اليوم السبت، سيكونون دفعة أولية سيعقبها دفع أخرى.


ويشكو جرحى تعز من إهمال متعمد، وكثرت شكاوي جرحى الجيش والمقاومة خلال الفترة الأخيرة بسبب تصاعد الإهمال المتعمد ضدهم من قبل السلطات المحلية بمحافظة تعز والحكومة الشرعية.


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خاص - يمن برس

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