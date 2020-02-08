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لأول مرة.. نانسي عجرم ترقص صنعاني مع طفل يمني (فيديو)

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*يمن برس - خاص

رقص الفنان المصري محمد حماقي والفنانة اللبنانية نانسي عجرم مساء اليوم السبت، مع الطفل اليمني يوسف المقبلي المشارك في برنامج ذا فويس كيدز الذي يبث على قناة MBC



وغنى الفنان عاصي الحلاني أغنية إبعاد لفنان العرب محمد عبده بينما رقص يوسف المقبلي بالزي اليمني مع نانسي وحماقي على خشبة المسرح.



وكان الطفل اليمني غنى أغنية ماعلينا للفنان الراحل أبو بكر سالم ورغم أداءه الرائع إلا أنه لم يتمكن من التأهل للنهائيات.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رقص الفنان المصري محمد حماقي والفنانة اللبنانية نانسي عجرم مساء اليوم السبت، مع الطفل اليمني يوسف المقبلي المشارك في برنامج ذا فويس كيدز الذي يبث على قناة MBCوغنى الفنان عاصي الحلاني أغنية إبعاد لفنان العرب محمد عبده بينما رقص يوسف المقبلي بالزي اليمني مع نانسي وحماقي على خشبة المسرح.وكان الطفل اليمني غنى أغنية ماعلينا للفنان الراحل أبو بكر سالم ورغم أداءه الرائع إلا أنه لم يتمكن من التأهل للنهائيات.







يوسف المقبلي ذا فويس كيدز نانسي



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