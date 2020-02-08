 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة للتحالف في مدينة الحديدة
الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة للتحالف في مدينة الحديدة
السبت, 08 فبراير, 2020 10:55:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة تجسسية تابعة للتحالف العربي في محافظة الحديدة غربي اليمن.


ونقلت قناة المسيرة عن مصدر عسكري حوثي قوله إنه تم اسقاط الطائرة في منطقة كيلو 16، بسلاح مناسب أثناء قيامها بمهام وصفها بالعدائية.


وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت الأربعاء الفائت عن اسقاطها لطائرة تجسسية تابعة للتحالف شمال منطقة الجبيلة في مديرية التحيتا.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
274
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©