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الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة للتحالف في مدينة الحديدة

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طائرة مسيرة

*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة تجسسية تابعة للتحالف العربي في محافظة الحديدة غربي اليمن.





ونقلت قناة المسيرة عن مصدر عسكري حوثي قوله إنه تم اسقاط الطائرة في منطقة كيلو 16، بسلاح مناسب أثناء قيامها بمهام وصفها بالعدائية.





وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت الأربعاء الفائت عن اسقاطها لطائرة تجسسية تابعة للتحالف شمال منطقة الجبيلة في مديرية التحيتا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة تجسسية تابعة للتحالف العربي في محافظة الحديدة غربي اليمن.ونقلت قناة المسيرة عن مصدر عسكري حوثي قوله إنه تم اسقاط الطائرة في منطقة كيلو 16، بسلاح مناسب أثناء قيامها بمهام وصفها بالعدائية.وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت الأربعاء الفائت عن اسقاطها لطائرة تجسسية تابعة للتحالف شمال منطقة الجبيلة في مديرية التحيتا.







اليمن الحديدة اسقاط طائرة



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