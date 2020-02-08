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كورونا المرعب يفتك بأول شاب يمني في الصين
السبت, 08 فبراير, 2020 11:25:00 مساءً

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أروى
أروى

*يمن برس - خاص
كشفت الفنانة اليمنية أروى، اليوم السبت، عن وفاة مواطن يمني في الصين؛ بعد إصابته بمرض كورونا.

وهاجمت أروى في مقطع فيديو نشرته حسابها في“سناب شات“، الحكومة اليمنية على خلفية وفاة مواطن يمني في الصين بفيروس كورونا مؤكدة أنها لم تمد يد العون إلى أي مواطن خارج اليمن، في وقت الأزمات.

وأشارت إلى تخلي الحكومة والسفارة اليمنية في بيروت عنها عند اندلاع مشاكل في لبنان، مؤكدة أن السفارة السعودية هي من أخرجتها من لبنان.

ولم تعلق الحكومة أو السفارة اليمنية في الصين على حديث الفنانة أروى عن وفاة مواطن يمني بكورونا حتى اللحظة.

وفي يناير الماضي شنت الفنانة أروى هجوماً لاذعاً على الحكومة اليمنية بسبب المضايقات والصعوبات التي تواجه اليمنيين أثناء سفرهم خارج البلاد.

وكان الطلاب اليمنيين المبتعثين في الصين جددوا الجمعة، مناشدتهم للحكومة بإجلاءهم من مدينة ووهان، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، وعدم تركهم فريسة للهواجس والضغوط النفسية والمعنوية المترتبة على الحجر الصحي.

ودعوا الحكومة في بيان للاضطلاع بدورها الإنساني والأخلاقي والمسؤولية القانونية تجاه أبنائها الطلاب و سرعة اتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تعرض الطلاب للإصابة بالفيروس.

و طالبوا بالإجلاء الفوري للطلاب من مدينة ووهان وحملوت الحكومة المسؤولية الكاملة عن المضاعفات النفسية والصحية للطلاب نتيجة هذا التقاعس والتلكؤ في الاستجابة للمناشدات التي وجههوا سابقاً للحكومة.

 


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خاص - يمن برس

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