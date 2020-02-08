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تغريم «أبل» 27 مليون دولار بسبب جريمة خداع

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*يمن برس - متابعات

فرضت هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا، غرامة بقيمة 27 مليون دولار على شركة “أبل” الأمريكية، بعد ما يقترب من 3 سنوات من اعترافها بتعمد إبطاء هواتفها الأقدم من دون إبلاغ المستخدمين بهذا الإجراء، واتهمت الهيئة شركة أبل بارتكاب “جريمة خداع”.



وأكدت الهيئة الرقابية الفرنسية أن المستهلكين لم يتلقوا إخطارا بأن هواتفهم القديمة من تصنيع “أبل” ستشهد خفضا متعمدا في سرعة التشغيل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.



وكانت أبل قد أكدت في 2017، أنها اتخذت إجراءات لإبطاء سرعة بعض الهواتف التي تنتجها، لكنها بررت ما فعلته برغبتها في أن “تعيش هذه الهواتف عمرا أطول”، بينما أصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنها توصلت إلى تسوية للمشكلة مع الجهة الرقابية الفرنسية.



ويقول مستخدمون لهواتف “آيفون” إن شركة آبل خفضت سرعة تشغيل هواتفها القديمة لتشجيع المستهلكين على شراء الإصدارات الجديدة من هواتفها.



لكن الشركة نفت في 2017 ذلك، وقالت إن بطاريات الليثيوم المشغلة لتلك الهواتف لم يعد بإمكانها مواكبة احتياجات التشغيل والتحديثات بعد استخدامها لسنوات طويلة، مضيفة أن تراجع قدرة البطاريات قد يؤدي إلى أن يغلق الهاتف نفسه لحماية مكوناته الإلكترونية.



لذلك، أصدرت آبل تحديثا لأجهزة الهاتف الذكي من طرز “آيفون 6″، “آيفون 6S”، و”آيفون SE” التي ضعف أداء بطارياتها.



وتأكدت هذه الممارسات بعد عرض اختبارات أداء خاصة بمستهلكين على موقع “ريديت”، ترجح أن جهاز الهاتف الذكي من طراز “آيفون 6S” انخفضت سرعته بشكل ملحوظ، لكنه استعاد سرعته مرة ثانية بعد تغيير البطارية، بينما أكدت هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا أكدت أن مستخدمي أجهزة هواتف آبل “لم يتلقوا إخطارا بأن التحديثات الجديدة لنظام التشغيل iOS قد يؤدي إلى خفض سرعة هواتفهم”.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فرضت هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا، غرامة بقيمة 27 مليون دولار على شركة “أبل” الأمريكية، بعد ما يقترب من 3 سنوات من اعترافها بتعمد إبطاء هواتفها الأقدم من دون إبلاغ المستخدمين بهذا الإجراء، واتهمت الهيئة شركة أبل بارتكاب “جريمة خداع”.وأكدت الهيئة الرقابية الفرنسية أن المستهلكين لم يتلقوا إخطارا بأن هواتفهم القديمة من تصنيع “أبل” ستشهد خفضا متعمدا في سرعة التشغيل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.وكانت أبل قد أكدت في 2017، أنها اتخذت إجراءات لإبطاء سرعة بعض الهواتف التي تنتجها، لكنها بررت ما فعلته برغبتها في أن “تعيش هذه الهواتف عمرا أطول”، بينما أصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنها توصلت إلى تسوية للمشكلة مع الجهة الرقابية الفرنسية.ويقول مستخدمون لهواتف “آيفون” إن شركة آبل خفضت سرعة تشغيل هواتفها القديمة لتشجيع المستهلكين على شراء الإصدارات الجديدة من هواتفها.لكن الشركة نفت في 2017 ذلك، وقالت إن بطاريات الليثيوم المشغلة لتلك الهواتف لم يعد بإمكانها مواكبة احتياجات التشغيل والتحديثات بعد استخدامها لسنوات طويلة، مضيفة أن تراجع قدرة البطاريات قد يؤدي إلى أن يغلق الهاتف نفسه لحماية مكوناته الإلكترونية.لذلك، أصدرت آبل تحديثا لأجهزة الهاتف الذكي من طرز “آيفون 6″، “آيفون 6S”، و”آيفون SE” التي ضعف أداء بطارياتها.وتأكدت هذه الممارسات بعد عرض اختبارات أداء خاصة بمستهلكين على موقع “ريديت”، ترجح أن جهاز الهاتف الذكي من طراز “آيفون 6S” انخفضت سرعته بشكل ملحوظ، لكنه استعاد سرعته مرة ثانية بعد تغيير البطارية، بينما أكدت هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا أكدت أن مستخدمي أجهزة هواتف آبل “لم يتلقوا إخطارا بأن التحديثات الجديدة لنظام التشغيل iOS قد يؤدي إلى خفض سرعة هواتفهم”.







أبل ايفون خداع



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