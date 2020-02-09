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قوات "الانتقالي" تحاصر لجنتين يمنية وسعودية في مدخل عدن

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*يمن برس - متابعة خاصة

منعت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، قوة من لواء "الدفاع الساحلي" من دخول مدينة عدن، (جنوبي البلاد) وحاصرت لجنتين عسكريتين "يمنية وسعودية" على أبواب المدينة.



ونقل موقع"عربي21" عن مصدر لم يسمه، إن قوة تابعة للمجلس الانتقالي، حاصرت أعضاء من اللجنة السعودية واللجنة التابعة للحكومة الشرعية المكلفة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، ترافقها قوة عسكرية حكومية في منطقة العلم، على أبواب مدينة عدن، من جهة الشرق، وتمنعها من دخولها المدينة.



وأضاف المصدر أن قوة عسكرية من لواء "الدفاع الساحلي"، قدمت من مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين في إطار تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه المملكة، لكن تم محاصرتها ومنعها أيضا من دخول عدن، من القوة التابعة للانتقالي التي تتمركز في منطقة العلم شرق عدن.



وانتهت الفترة المحددة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي دون تنفيذ بنوده، وأهمها تنفيذ انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها قبل أحداث أغسطس/آب الدامية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك منعت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، قوة من لواء "الدفاع الساحلي" من دخول مدينة عدن، (جنوبي البلاد) وحاصرت لجنتين عسكريتين "يمنية وسعودية" على أبواب المدينة.ونقل موقع"عربي21" عن مصدر لم يسمه، إن قوة تابعة للمجلس الانتقالي، حاصرت أعضاء من اللجنة السعودية واللجنة التابعة للحكومة الشرعية المكلفة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، ترافقها قوة عسكرية حكومية في منطقة العلم، على أبواب مدينة عدن، من جهة الشرق، وتمنعها من دخولها المدينة.وأضاف المصدر أن قوة عسكرية من لواء "الدفاع الساحلي"، قدمت من مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين في إطار تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه المملكة، لكن تم محاصرتها ومنعها أيضا من دخول عدن، من القوة التابعة للانتقالي التي تتمركز في منطقة العلم شرق عدن.وانتهت الفترة المحددة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي دون تنفيذ بنوده، وأهمها تنفيذ انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها قبل أحداث أغسطس/آب الدامية.







اليمن عدن الانتقالي اتفاق الرياض



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