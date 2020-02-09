طيران التحالف يتدخل في أحداث عدن

*يمن برس - خاص
قالت مصادر مطلعة إن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية حلق بكثافة في وقت متأخر من مساء السبت في أجواء مدينة عدن (جنوبي البلاد).
وأوضحت المصادر لـ"يمن برس" أن طيران التحالف حلق بكثافة وعلى علو منخفض وألقى قنابل ضوئية على منطقة العلم "المدخل الشرقي لمدينة عدن" لإنذار قوات المجلس الانتقالي التي منعت دخول قوة من لواء الدفاع الساحلي إلى مدينة عدن بحسب الاتفاق.
وأكدت المصادر أن القوة التابعة للواء الدفاع الساحلي قدمت من أبين في طريقها إلى عدن، تنفيذًا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكوم والمجلس الانتقالي الجنوبي، مطلع فبراير الماضي,
وأشارت المصادر إلى أن نقطة العلم تشهد توتراً عسكرياً بين القوات الحكومية واللجنة السعودية من جهة وبين قوات تابعة للمجلس الإنتقالي من جهة أخرى والتي ترفض مرور الأولة من نقطة العلم باتجاه عدن تنفيذاً للشق العسكري من اتفاق الرياض.
وتعثر تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي رغم انتهاء الفترة المحددة لاستكمال تنفيذه وسط اتهامات من الطرفين بعرقلة تنفيذه.
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