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دراسة: شرب الشاي الأخضر 3 مرات أسبوعياً يطيل العمر

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*يمن برس - متابعات



كشفت دراسة جديدة أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يجعلك تعيش لمدة أطول، ويقلل من خطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.





مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تساعد على حماية القلب، وتحافظ على صحة الأشخاص لفترة أطول.





وقام الباحثون بدراسة أكثر من 100 ألف شخص في الصين، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر باستمرار عاشوا لمدة أطول بمتوسط بلغ 1.26 سنة من الذين لم يشربوا الشاي أبدا. كما أنهم لم يتعرضوا لمشاكل وأمراض في القلب خطيرة، إلا بعد 1.4 سنة من أقرانهم الذين لم يشربوا الشاي.







ولم يلاحظ العلماء أي فوائد كبيرة للأشخاص الذين يستهلكون الشاي الأسود، وقال العلماء إن الشاي الأخضر هو النوع الوحيد الذي كان ذا تأثير.





كما وضح الخبراء أن الدراسة ليست قوية بما يكفي ليتحول الناس لشرب الشاي الأخضر، على أمل الصحة التامة، كما أن شرب الشاي الأخضر لا يعني أنه ليس عليك تغيير عاداتك غير الصحية.





الدراسة التي أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين رصدت صحة 100902 شخص لم يصابوا بالسرطان أو بأزمة قلبية أو سكتة دماغية. تتبعوا صحتهم لنحو سبع سنوات، كما سجلوا عدد المرات التي شربوا فيها الشاي.





وقال الباحثون إن الدراسة لم تتناول الشاي الأخضر على وجه التحديد، ولم يجدوا للشاي الأسود الذي تم تناوله من قبل 8% من الأشخاص في التجربة أي فوائد صحية ملموسة.





وبشكل عام، كان الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر معرضين للخطر بنسبة 39% أقل من غيرهم، وأقل عرضة للوفاة بنسبة 56%.





وقال الدكتورة شينيان وانج مؤلفة الدراسة: "يرتبط استهلاك الشاي الأخضر بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة".





وقال الدكتورة وانج وزملاؤها إن أحد الأسباب التي تجعل الشاي الأخضر له فوائد صحية عديدة احتواؤه على مادة البوليفينول، وهي فئة تحتوي على حوالي 500 مادة كيميائية تحتوي على مضادات للأكسدة. ويوجد البوليفينول بشكل طبيعي في الفواكه والخضراوات، ويعتقد أنها قادره على إيقاف أو إصلاح تلف الخلايا، والسيطرة على مستويات السكر في الجسم، والتقليل من زيادة الجسم.





وقال الباحثون الصينيون إن الأدلة السابقة تشير إلى أن البوليفينول يمكن أن يحمي من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم.





ويمكن أن يكون للشاي الأخضر فائدة بشكل خاص؛ لأنه لا يتخمر مثل الشاي الأسود، وهي عملية قد تجعل مضادات الأكسدة أقل فعالية.





وقالت جودي ريلف، اختصاصية تغذية ومتحدثة باسم الجمعية البريطانية للحمية، إن ما نحتاج إدراكه هو أن شرب الشاي وحده لن يحسن من صحتنا، بل هو مجرد أداة أخرى يمكن أن نضيفها لتحسين حياتنا.





وأضافت: "لا يمكننا الاستمرار في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة دهون عالية، والعيش بأسلوب حياة غير مستقر، ونتوقع أن يحل الشاي مشاكلنا".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت دراسة جديدة أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يجعلك تعيش لمدة أطول، ويقلل من خطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تساعد على حماية القلب، وتحافظ على صحة الأشخاص لفترة أطول.وقام الباحثون بدراسة أكثر من 100 ألف شخص في الصين، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر باستمرار عاشوا لمدة أطول بمتوسط بلغ 1.26 سنة من الذين لم يشربوا الشاي أبدا. كما أنهم لم يتعرضوا لمشاكل وأمراض في القلب خطيرة، إلا بعد 1.4 سنة من أقرانهم الذين لم يشربوا الشاي.ولم يلاحظ العلماء أي فوائد كبيرة للأشخاص الذين يستهلكون الشاي الأسود، وقال العلماء إن الشاي الأخضر هو النوع الوحيد الذي كان ذا تأثير.كما وضح الخبراء أن الدراسة ليست قوية بما يكفي ليتحول الناس لشرب الشاي الأخضر، على أمل الصحة التامة، كما أن شرب الشاي الأخضر لا يعني أنه ليس عليك تغيير عاداتك غير الصحية.الدراسة التي أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين رصدت صحة 100902 شخص لم يصابوا بالسرطان أو بأزمة قلبية أو سكتة دماغية. تتبعوا صحتهم لنحو سبع سنوات، كما سجلوا عدد المرات التي شربوا فيها الشاي.وقال الباحثون إن الدراسة لم تتناول الشاي الأخضر على وجه التحديد، ولم يجدوا للشاي الأسود الذي تم تناوله من قبل 8% من الأشخاص في التجربة أي فوائد صحية ملموسة.وبشكل عام، كان الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر معرضين للخطر بنسبة 39% أقل من غيرهم، وأقل عرضة للوفاة بنسبة 56%.وقال الدكتورة شينيان وانج مؤلفة الدراسة: "يرتبط استهلاك الشاي الأخضر بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة".وقال الدكتورة وانج وزملاؤها إن أحد الأسباب التي تجعل الشاي الأخضر له فوائد صحية عديدة احتواؤه على مادة البوليفينول، وهي فئة تحتوي على حوالي 500 مادة كيميائية تحتوي على مضادات للأكسدة. ويوجد البوليفينول بشكل طبيعي في الفواكه والخضراوات، ويعتقد أنها قادره على إيقاف أو إصلاح تلف الخلايا، والسيطرة على مستويات السكر في الجسم، والتقليل من زيادة الجسم.وقال الباحثون الصينيون إن الأدلة السابقة تشير إلى أن البوليفينول يمكن أن يحمي من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم.ويمكن أن يكون للشاي الأخضر فائدة بشكل خاص؛ لأنه لا يتخمر مثل الشاي الأسود، وهي عملية قد تجعل مضادات الأكسدة أقل فعالية.وقالت جودي ريلف، اختصاصية تغذية ومتحدثة باسم الجمعية البريطانية للحمية، إن ما نحتاج إدراكه هو أن شرب الشاي وحده لن يحسن من صحتنا، بل هو مجرد أداة أخرى يمكن أن نضيفها لتحسين حياتنا.وأضافت: "لا يمكننا الاستمرار في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة دهون عالية، والعيش بأسلوب حياة غير مستقر، ونتوقع أن يحل الشاي مشاكلنا".







طب صحة الشاي الاخضر



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