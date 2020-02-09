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الجيش يباغت الحوثيين من حيث لايتوقعون ويستعد لاقتحام صنعاء من خولان

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صورة إرشيفية من المخدرة بصرواح

*يمن برس - صنعاء

كشفت مصادر عسكرية عن مسارين جديدين أعدهما الجيش لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة مسلحي الحوثيين، في ظل التقدم المستمر في محافظتي مأرب والجوف (شرقي صنعاء).



وأوضحت المصادر أن تقدم الجيش في جبهة صرواح، يجعلهم يلتحمون في القريب العاجل بقبائل خولان باعتبارها البوابة الأنسب لدخول صنعاء بدلاً عن الجهة الشمالية الشرقية (نهم) حيث قبائل بني حشيش الأكثر ولاءً للحوثيين.



وأشارت المصادر إلى أن البوابة الاخرى لتحرير صنعاء هي محافظة الجوف، وتحريرها بالكامل يعد مفتاح لتحرير محافظات صنعاء و عمران و صعدة، ودخول صنعاء عبرها أسهل بكثير من مديرية نهم، وخصوصا عبر سوق الاثنين الى الجبل الاسود بمديرية حرف سفيان، التابعة لمحافظة عمران، وبهذا يتم فصل صعدة عن صنعاء، وأيضا التقدم إلى عمران عبر مدريتي المتون والمطمة، والذي لن يكلف الجيش الكثير من الخسائر.



وكان المتحدث باسم الجيش الوطني، العميد الركن عبده مجلي، أكد أن الجيش سيشعل كافة الجبهات القتالية ضد الحوثيين، وسيفتح جبهات جديدة قادرة على الحسم العسكري، وإنهاء التمرد في البلاد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت مصادر عسكرية عن مسارين جديدين أعدهما الجيش لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة مسلحي الحوثيين، في ظل التقدم المستمر في محافظتي مأرب والجوف (شرقي صنعاء).وأوضحت المصادر أن تقدم الجيش في جبهة صرواح، يجعلهم يلتحمون في القريب العاجل بقبائل خولان باعتبارها البوابة الأنسب لدخول صنعاء بدلاً عن الجهة الشمالية الشرقية (نهم) حيث قبائل بني حشيش الأكثر ولاءً للحوثيين.وأشارت المصادر إلى أن البوابة الاخرى لتحرير صنعاء هي محافظة الجوف، وتحريرها بالكامل يعد مفتاح لتحرير محافظات صنعاء و عمران و صعدة، ودخول صنعاء عبرها أسهل بكثير من مديرية نهم، وخصوصا عبر سوق الاثنين الى الجبل الاسود بمديرية حرف سفيان، التابعة لمحافظة عمران، وبهذا يتم فصل صعدة عن صنعاء، وأيضا التقدم إلى عمران عبر مدريتي المتون والمطمة، والذي لن يكلف الجيش الكثير من الخسائر.وكان المتحدث باسم الجيش الوطني، العميد الركن عبده مجلي، أكد أن الجيش سيشعل كافة الجبهات القتالية ضد الحوثيين، وسيفتح جبهات جديدة قادرة على الحسم العسكري، وإنهاء التمرد في البلاد.







الجيش تحرير صنعاء الحوثي



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