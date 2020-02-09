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طرق منزلية بسيطة لتبييض أسنانك والنتيجة مذهلة

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*يمن برس - متابعات



نشر موقع "هالث لاين" الأمريكي تقريرا استعرض فيه مجموعة من الوصفات المنزلية الفعالة لتبييض الأسنان بشكل طبيعي.



وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن أغلب الناس ينفقون أموالا كثيرة للحصول على أسنان بيضاء وجميلة. فعلى سبيل المثال، أنفق الأمريكيون سنة 2015 أكثر من 11 مليار دولار على مختلف طرق ومنتجات تبييض الأسنان الطبية. ولكن معظم منتجات التبييض مصنوعة من مواد كيميائية،.



ويواصل إذا كنت تريد أسنانًا أكثر بياضا دون استخدام المواد الكيميائية، إليك العديد من الخيارات الطبيعية والآمنة.



ما الذي يجعل الأسنان تبدو صفراء؟



أشار الموقع إلى أن هناك عوامل متعددة تُفقد الأسنان بياضها. ويمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على الطبقة الخارجية للأسنان التي تسمّى المينا. وقد يؤدي تراكم البلاك على الأسنان إلى تغيّر لونها من الأبيض إلى الأصفر.



1. المضمضة بالزيت



أورد الموقع أن المضمضة بالزيت تعد علاجا شعبيا هنديا تقليديا يهدف إلى تحسين نظافة الفم وإزالة السموم من الجسم.



وتقوم هذه العملية على مضمضة الفم بالزيت لإزالة البكتيريا التي يمكن أن تتحول إلى لويحة سنية وتتسبب في اصفرار الأسنان.



ويعتبر زيت جوز الهند خيارًا جيدا نظرا لمذاقه الطيب إلى جانب أنه يحتوي على نسبة عالية من حمض اللوريك، المعروف بقدرته على الحد من الالتهابات وقتل البكتيريا.



وفي هذا الصدد، ينبغي وضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك وتحريكها عبر أسنانك لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.



وعلى عكس العديد من طرق تبييض الأسنان الأخرى، فإن المضمضة بزيت جوز الهند لا تعرض أسنانك للحمض أو المكونات الأخرى التي تؤدي إلى تآكل المينا، وهذا يعني أنه من الآمن القيام بها يوميًا.



2. اغسل أسنانك بصودا الخبز



ذكر الموقع أن صودا الخبز تتميّز بخصائص تبييض طبيعية، ولهذا السبب تعدّ عنصرا شائعا في مكونات معجون الأسنان.



تخلق صودا الخبز بيئة قلوية في الفم، مما يمنع البكتيريا من النمو.



ويضيف "لم يثبت العلم أن تنظيف الأسنان باستخدام صودا الخبز العادية سيؤدي إلى تبييض أسنانك، ولكن أشارت العديد من الدراسات إلى أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز له تأثير تبييض فعّال".



ولاستخدام هذا العلاج، امزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين صغيرتين من الماء ونظّف أسنانك بالفرشاة. يمكنك القيام بذلك عدة مرات في الأسبوع.



3. استخدام بيروكسيد الهيدروجين



أورد الموقع أن بيروكسيد الهيدروجين يعتبر عامل تبيض طبيعي يقتل البكتيريا في الفم أيضا.



ويشير إلى أن الناس استخدموا بيروكسيد الهيدروجين لسنوات لتطهير الجروح بسبب قدرته على قتل البكتيريا.



ويُذكر أن إحدى الدراسات وجدت أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز ونسبة واحد بالمئة من بيروكسيد الهيدروجين يجعل الأسنان أكثر بياضا بشكل ملحوظ. وملمحا إلى أن هناك بعض الأسئلة المتعلقة بما إذا كان استخدام بيروكسيد الهيدروجين آمنا.



ونوه الموقع بأن الاستخدام المفرط لبيروكسيد الهيدروجين من شأنه أن يسبب تهيج اللثة وحساسية الأسنان.



وأضاف "هناك أيضًا مخاوف من أن الجرعات الكبيرة قد تسبب السرطان. وتتمثل إحدى طرق تطبيق بيروكسيد الهيدروجين في استعماله كغسول فم قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة. لكن تأكد من استخدام المحلول بنسبة 1.5 بالمئة أو ثلاثة بالمئة لتجنب الآثار الجانبية".





وأضاف الموقع أنه يمكن استخدام بيروكسيد الهيدروجين عن طريق خلطه مع صودا الخبز لصنع معجون أسنان.



وكل ما عليك فعله هو خلط ملعقة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز ثم تنظيف أسنانك بلطف باستخدام هذا الخليط. يجب أن يقتصر هذا العلاج المنزلي على عدة مرات أسبوعيا، لأن الإفراط في استعماله يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.



4. استخدام خل التفاح



ذكر الموقع أن خل التفاح يستخدم منذ قرون كمنتج للتنظيف الطبيعي، حيث يشتمل على حمض يساهم في قتل البكتيريا ما يجعله مادة فعالة لتنظيف فمك وتبييض أسنانك.



وقد أظهرت إحدى التجارب التي أجريت على أسنان الأبقار أن خل التفاح له تأثير مبيض لذلك يمكن استخدامه كغسول للفم. مع ذلك، لا يجب استخدام هذه المادة الطبيعية بشكل يومي حيث قد تؤدي إلى تليين الأسنان.



5. تناول الفواكه والخضروات



أضاف الموقع أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات ليس مفيدًا لجسمك فحسب، بل يعد منظفا فعالا لأسنانك أيضا.



وعلى الرغم من أن هذه الطريقة لا تعتبر بديلاً نهائيا لتنظيف الأسنان بالفرشاة، إلا أن الفواكه والخضروات يمكن أن تساعد في التخلص من التراكمات الكلسية على الأسنان أثناء المضغ.



وأوضح الموقع أن الفراولة والأناناس من الفواكه التي تساعد في تبييض أسنانك. ويمكن استخدام خليط الفراولة وصودا الخبز الذي سيجعل أسنانك تبدو أكثر بياضا.



كما يعتبر الخليط المذكور أعلاه مبيضا طبيعيا رائجا لدى المشاهير، حيث كشفت دراسة حديثة أن هذا المزيج أحدث تغييرا طفيفا في لون الأسنان مقارنة بمنتجات التبييض الصناعية.



وأورد الموقع أن ثمرة الأناناس تساعد في تبييض الأسنان. وقد وجدت دراسة حديثة أن معاجين الأسنان التي تحتوي على أنزيم بروميلين المستخلص من عصير الأناناس تعتبر أكثر فعالية في إزالة بقع الأسنان من الأنواع الأخرى.



6. الوقاية من بقع الأسنان



ذكر الموقع أن الأسنان قد يتغير لونها إلى الأصفر بشكل طبيعي مع التقدم في السن لكن بعض الخطوات قد تساعد في منع ظهور البقع. لذلك، ينبغي التقليل من تناول الأطعمة والمشروبات التي تؤدي لتصبغ الأسنان على غرار القهوة والنبيذ الأحمر والمشروبات الغازية والتوت الأسود.



علاوة على ذلك، يمكن استعمال القشة لشرب بعض المشروبات المعروفة بتأثيرها على لون الأسنان.



وأضاف الموقع أنه يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد مرور وقت قصير على تناول هذه الأطعمة أو المشروبات للحد من تأثيرها على لون أسنانك، وينبغي تجنب التدخين ومضغ التبغ والحد من تناول السكريات.



وينصح بالإكثار من استهلاك الأغذية الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والجبن والقرنبيط.



7. أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط



أورد الموقع أن تغير لون الأسنان ينتج بالأساس عن تراكم الطبقات الكلسية، لذلك يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام وإبقائها بيضاء عن طريق الحد من تجمع البكتيريا في الفم ومنع تراكم الكلس.



وينوه إلى أنه "يجب فرك الأسنان بلطف باستخدام الفرشاة ومعجون الأسنان واستعمال الخيط للتخلص من كل التراكمات وبقايا الطعام".



وأوضح الموقع أن عديد المواد الطبيعية على غرار الفحم وقشور الفاكهة قد تساعد في تبييض أسنانك لكن هذا لا يعني الاستغناء عن المنتجات التي ينصح الأطباء باستخدامها، وهذا دون الإفراط في استخدام أي منتج قد يسبب ضررا للأسنان.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نشر موقع "هالث لاين" الأمريكي تقريرا استعرض فيه مجموعة من الوصفات المنزلية الفعالة لتبييض الأسنان بشكل طبيعي.وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن أغلب الناس ينفقون أموالا كثيرة للحصول على أسنان بيضاء وجميلة. فعلى سبيل المثال، أنفق الأمريكيون سنة 2015 أكثر من 11 مليار دولار على مختلف طرق ومنتجات تبييض الأسنان الطبية. ولكن معظم منتجات التبييض مصنوعة من مواد كيميائية،.ويواصل إذا كنت تريد أسنانًا أكثر بياضا دون استخدام المواد الكيميائية، إليك العديد من الخيارات الطبيعية والآمنة.ما الذي يجعل الأسنان تبدو صفراء؟أشار الموقع إلى أن هناك عوامل متعددة تُفقد الأسنان بياضها. ويمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على الطبقة الخارجية للأسنان التي تسمّى المينا. وقد يؤدي تراكم البلاك على الأسنان إلى تغيّر لونها من الأبيض إلى الأصفر.1. المضمضة بالزيتأورد الموقع أن المضمضة بالزيت تعد علاجا شعبيا هنديا تقليديا يهدف إلى تحسين نظافة الفم وإزالة السموم من الجسم.وتقوم هذه العملية على مضمضة الفم بالزيت لإزالة البكتيريا التي يمكن أن تتحول إلى لويحة سنية وتتسبب في اصفرار الأسنان.ويعتبر زيت جوز الهند خيارًا جيدا نظرا لمذاقه الطيب إلى جانب أنه يحتوي على نسبة عالية من حمض اللوريك، المعروف بقدرته على الحد من الالتهابات وقتل البكتيريا.وفي هذا الصدد، ينبغي وضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك وتحريكها عبر أسنانك لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.وعلى عكس العديد من طرق تبييض الأسنان الأخرى، فإن المضمضة بزيت جوز الهند لا تعرض أسنانك للحمض أو المكونات الأخرى التي تؤدي إلى تآكل المينا، وهذا يعني أنه من الآمن القيام بها يوميًا.2. اغسل أسنانك بصودا الخبزذكر الموقع أن صودا الخبز تتميّز بخصائص تبييض طبيعية، ولهذا السبب تعدّ عنصرا شائعا في مكونات معجون الأسنان.تخلق صودا الخبز بيئة قلوية في الفم، مما يمنع البكتيريا من النمو.ويضيف "لم يثبت العلم أن تنظيف الأسنان باستخدام صودا الخبز العادية سيؤدي إلى تبييض أسنانك، ولكن أشارت العديد من الدراسات إلى أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز له تأثير تبييض فعّال".ولاستخدام هذا العلاج، امزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين صغيرتين من الماء ونظّف أسنانك بالفرشاة. يمكنك القيام بذلك عدة مرات في الأسبوع.3. استخدام بيروكسيد الهيدروجينأورد الموقع أن بيروكسيد الهيدروجين يعتبر عامل تبيض طبيعي يقتل البكتيريا في الفم أيضا.ويشير إلى أن الناس استخدموا بيروكسيد الهيدروجين لسنوات لتطهير الجروح بسبب قدرته على قتل البكتيريا.ويُذكر أن إحدى الدراسات وجدت أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز ونسبة واحد بالمئة من بيروكسيد الهيدروجين يجعل الأسنان أكثر بياضا بشكل ملحوظ. وملمحا إلى أن هناك بعض الأسئلة المتعلقة بما إذا كان استخدام بيروكسيد الهيدروجين آمنا.ونوه الموقع بأن الاستخدام المفرط لبيروكسيد الهيدروجين من شأنه أن يسبب تهيج اللثة وحساسية الأسنان.وأضاف "هناك أيضًا مخاوف من أن الجرعات الكبيرة قد تسبب السرطان. وتتمثل إحدى طرق تطبيق بيروكسيد الهيدروجين في استعماله كغسول فم قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة. لكن تأكد من استخدام المحلول بنسبة 1.5 بالمئة أو ثلاثة بالمئة لتجنب الآثار الجانبية".وأضاف الموقع أنه يمكن استخدام بيروكسيد الهيدروجين عن طريق خلطه مع صودا الخبز لصنع معجون أسنان.وكل ما عليك فعله هو خلط ملعقة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز ثم تنظيف أسنانك بلطف باستخدام هذا الخليط. يجب أن يقتصر هذا العلاج المنزلي على عدة مرات أسبوعيا، لأن الإفراط في استعماله يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.4. استخدام خل التفاحذكر الموقع أن خل التفاح يستخدم منذ قرون كمنتج للتنظيف الطبيعي، حيث يشتمل على حمض يساهم في قتل البكتيريا ما يجعله مادة فعالة لتنظيف فمك وتبييض أسنانك.وقد أظهرت إحدى التجارب التي أجريت على أسنان الأبقار أن خل التفاح له تأثير مبيض لذلك يمكن استخدامه كغسول للفم. مع ذلك، لا يجب استخدام هذه المادة الطبيعية بشكل يومي حيث قد تؤدي إلى تليين الأسنان.5. تناول الفواكه والخضرواتأضاف الموقع أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات ليس مفيدًا لجسمك فحسب، بل يعد منظفا فعالا لأسنانك أيضا.وعلى الرغم من أن هذه الطريقة لا تعتبر بديلاً نهائيا لتنظيف الأسنان بالفرشاة، إلا أن الفواكه والخضروات يمكن أن تساعد في التخلص من التراكمات الكلسية على الأسنان أثناء المضغ.وأوضح الموقع أن الفراولة والأناناس من الفواكه التي تساعد في تبييض أسنانك. ويمكن استخدام خليط الفراولة وصودا الخبز الذي سيجعل أسنانك تبدو أكثر بياضا.كما يعتبر الخليط المذكور أعلاه مبيضا طبيعيا رائجا لدى المشاهير، حيث كشفت دراسة حديثة أن هذا المزيج أحدث تغييرا طفيفا في لون الأسنان مقارنة بمنتجات التبييض الصناعية.وأورد الموقع أن ثمرة الأناناس تساعد في تبييض الأسنان. وقد وجدت دراسة حديثة أن معاجين الأسنان التي تحتوي على أنزيم بروميلين المستخلص من عصير الأناناس تعتبر أكثر فعالية في إزالة بقع الأسنان من الأنواع الأخرى.6. الوقاية من بقع الأسنانذكر الموقع أن الأسنان قد يتغير لونها إلى الأصفر بشكل طبيعي مع التقدم في السن لكن بعض الخطوات قد تساعد في منع ظهور البقع. لذلك، ينبغي التقليل من تناول الأطعمة والمشروبات التي تؤدي لتصبغ الأسنان على غرار القهوة والنبيذ الأحمر والمشروبات الغازية والتوت الأسود.علاوة على ذلك، يمكن استعمال القشة لشرب بعض المشروبات المعروفة بتأثيرها على لون الأسنان.وأضاف الموقع أنه يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد مرور وقت قصير على تناول هذه الأطعمة أو المشروبات للحد من تأثيرها على لون أسنانك، وينبغي تجنب التدخين ومضغ التبغ والحد من تناول السكريات.وينصح بالإكثار من استهلاك الأغذية الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والجبن والقرنبيط.7. أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيطأورد الموقع أن تغير لون الأسنان ينتج بالأساس عن تراكم الطبقات الكلسية، لذلك يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام وإبقائها بيضاء عن طريق الحد من تجمع البكتيريا في الفم ومنع تراكم الكلس.وينوه إلى أنه "يجب فرك الأسنان بلطف باستخدام الفرشاة ومعجون الأسنان واستعمال الخيط للتخلص من كل التراكمات وبقايا الطعام".وأوضح الموقع أن عديد المواد الطبيعية على غرار الفحم وقشور الفاكهة قد تساعد في تبييض أسنانك لكن هذا لا يعني الاستغناء عن المنتجات التي ينصح الأطباء باستخدامها، وهذا دون الإفراط في استخدام أي منتج قد يسبب ضررا للأسنان.







طب صحة الاسنان



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