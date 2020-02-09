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اهتمام خاص توليه الصين بالطلاب اليمنيين (صور+فيديو)
الأحد, 09 فبراير, 2020 08:00:00 صباحاً

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اهتمام خاص توليه الصين بالطلاب اليمنيين (صور+فيديو)
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*يمن برس - خاص

أكدت الصين الشعبية أنها تولي الطلاب اليمنيين المتواجدين في ووهان وباقي المدن التي انتشر فيها فيروس كورونا أشد الاهتمام. 

‏وقالت السفارة الصينية في اليمن على حسابها في تويتر "تقدم الجامعات والحكومة الصينية المواد الغذائية للطلاب اليمنيين في مدينة ووهان"

وأوردت السفارة عددًا من الصور لتسليم مواد غذائية للطلاب اليمنيين في ووهان الصينية، وقالت بهذا الشأن "ها هي عملية توزيع المواد الغذائية للطلاب اليمنيين"، مضيفة "نحن معكم، لنبذل جهودًا مشتركة لنتجاوز هذه الفترة الصعبة!".

وأوردت السفارة فيديو لأحد الطلاب اليمنيين يتحدث فيه باللغة الصينية، ويقدم الشكر للحكومة الصينية لاهتمامها بالطلاب الوافدين واليمنيين على وجه الخصوص.
يمن برس - اهتمام خاص توليه الصين بالطلاب اليمنيين (صور+فيديو)

يمن برس - اهتمام خاص توليه الصين بالطلاب اليمنيين (صور+فيديو)

يمن برس - اهتمام خاص توليه الصين بالطلاب اليمنيين (صور+فيديو)

يمن برس - اهتمام خاص توليه الصين بالطلاب اليمنيين (صور+فيديو)



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