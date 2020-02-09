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هيئة الصحة الصينية تصدر تحذيرًا جديدًا بشأن الألبسة الواقية
الأحد, 09 فبراير, 2020 08:11:00 صباحاً

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هيئة الصحة الصينية تصدر تحذيرًا جديدًا بشأن الألبسة الواقية
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*يمن برس - وكالات
دعت لجنة الصحة الوطنية الصينية إلى الاستخدام المعقول للبدلات الواقية وحذرت من الاستخدام المفرط وغير المنضبط الذي قد يتسبب في نقص بموارد الوقاية ويمكن أن يزيد من حالات الإصابة.

وأصدرت الصحة الصينية بيانا، اليوم الأحد، جاء فيه: "في الوقت الذي تواجه فيه الصين نقصا حادا في المعدات، بما في ذلك البدلات والأقنعة والنظارات الواقية، لحماية العاملين في المجال الطبي من الإصابة بفيروس (كورونا)، وعلى الرغم من وجود تحسن في إمدادات الملابس الواقية، إلا أنها لا تزال غير كافية، لذلك نحذر من الاستخدام المفرط لها".

وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس"كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، وعدد المرضى إلى 33738 شخصا.


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خاص - يمن برس

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