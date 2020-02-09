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أطباء يحذرون.. تناول الفياغرا قد يتسبب بهذا المرض

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*يمن برس - متابعات



استنتج أطباء عيادة دونياجاز في تركيا أنه يمكن أن يؤدي تعاطي الفياغرا إلى عمى الألوان.



وفحص الأطباء 17 رجلاً اشتكوا من الحساسية الشديدة للضوء، وعدم وضوح الرؤية، وعلامات العمى اللوني، لم يعانوا منها من قبل. وكان لدى جميع المرضى حدقة متسعة بشكل غير طبيعي.



واتضح أن هؤلاء الرجال في وقت سابق لأول مرة في حياتهم تناولوا الفياغرا، كجرعة كبيرة، حسب موقع Mail Online.



ويقول الأطباء إن أجسام بعض الرجال، لا تستطيع تحليل مكونات الدواء التي تسبب مشاكل في الرؤية. وفي الوقت نفسة، فإن الدواء آمن لمعظم الرجال.



ودعا الأطباء إلى عدم تناول جرعات كبيرة من الفياغرا. واختفى ضعف البصر لدى المرضى بعد 21 يومًا.



وفي عام 2018، وجد العلماء أن الفياغرا مع أحد لقاحات الإنفلونزا تحارب بنجاح انتقال الخلايا السرطانية من عضو لآخر. ثم قال متخصصون من كندا إن هذا المزيج يمكن أن يكون أداة ستساعد في حل مشاكل المناعة التي تحدث بعد إزالة الأورام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استنتج أطباء عيادة دونياجاز في تركيا أنه يمكن أن يؤدي تعاطي الفياغرا إلى عمى الألوان.وفحص الأطباء 17 رجلاً اشتكوا من الحساسية الشديدة للضوء، وعدم وضوح الرؤية، وعلامات العمى اللوني، لم يعانوا منها من قبل. وكان لدى جميع المرضى حدقة متسعة بشكل غير طبيعي.واتضح أن هؤلاء الرجال في وقت سابق لأول مرة في حياتهم تناولوا الفياغرا، كجرعة كبيرة، حسب موقع Mail Online.ويقول الأطباء إن أجسام بعض الرجال، لا تستطيع تحليل مكونات الدواء التي تسبب مشاكل في الرؤية. وفي الوقت نفسة، فإن الدواء آمن لمعظم الرجال.ودعا الأطباء إلى عدم تناول جرعات كبيرة من الفياغرا. واختفى ضعف البصر لدى المرضى بعد 21 يومًا.وفي عام 2018، وجد العلماء أن الفياغرا مع أحد لقاحات الإنفلونزا تحارب بنجاح انتقال الخلايا السرطانية من عضو لآخر. ثم قال متخصصون من كندا إن هذا المزيج يمكن أن يكون أداة ستساعد في حل مشاكل المناعة التي تحدث بعد إزالة الأورام.







تناول الفياغرا مرض صحة



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