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صيادون يتظاهرون احتجاجا على منعهم من الاصطياد في حضرموت
الأحد, 09 فبراير, 2020 02:31:00 مساءً

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صيادون يتظاهرون احتجاجا على منعهم من الاصطياد في حضرموت
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*يمن برس -حضرموت
نظم عشرات الصيادين من أبناء مدينة شحير صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مطار الريان الدولي شرق المكلا للمطالبة بحقوقهم المالية نتيجة حرمانهم من الاصطياد.

وطالب المحتجون القوات العسكرية في مطار الريان بالسماح لهم بمزاولة مهنتهم التي منعوا منها منذ دخول القوات الإماراتية المكلا في 24 أبريل 2016.


وقال أحد ممثلي الصيادين إن مطالب الصيادين تكمن في السماح لهم بالاصطياد أو تعويضهم مالياً مقابل منعهم كون مهنة الصيد هي المهنة الوحيدة التي يقتاتون منها.


وأضاف المصدر أن القوات الإماراتية تحرّم على صيادي شحير حقهم الطبيعي في الاصطياد، وتمنع عنهم مستحقاتهم المالية نتيجة حرمانهم.

وطالب التحالف بفتح البحر أمامهم أو منحهم مبالغ مالية إزاء منعهم من ممارسة الصيد.
 


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خاص - يمن برس

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