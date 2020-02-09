تعرف على أبرز ترشيحات "جوائز الأوسكار"التي ستُوزع مساء اليوم في هوليوود

*يمن برس - متابعة خاصة
توزع جوائز الأوسكار، التي تعد أرفع تكريم في عالم السينما، في حفل يقام مساء اليوم الأحد في هوليوود.
وفيما يلي قائمة بأبرز الترشيحات في الفئات الرئيسية، بحسب "رويترز":
أفضل فيلم
- "الأيرلندي" (ذي أيرشمان) - (نتفليكس)
- "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود) - (سوني بيكتشرز)
- "طفيلي" (بارازايت) - (نيون)
- "قصة زواج" (ماريدج ستوري) - (نتفليكس)
- "1917" - (يونفيرسال بيكتشرز)
- "جوجو الأرنب" (جوجو رابيت) - (سيرشلايت بيكتشرز)
- "الجوكر" - (وارنر براذرز)
- "نساء صغيرات" (ليتل ومن) - (سوني بيكتشرز)
- "فورد ضد فيراري" (فورد في. فيراري) - (توينتيث سنشيري ستوديوز)
أفضل ممثل
- خواكين فينيكس - "الجوكر"
- آدم دريفر - "قصة زواج" (ماريدج ستوري)
- ليوناردو دي كابريو - "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود)
- أنطونيو بانديراس - "ألم ومجد" (باين آند جلوري)
- جوناثان برايس - "الباباوان" (ذا تو بوبس)
أفضل ممثلة
- رينيه زيلويغر - "جودي"
- تشارليز ثيرون - "مفاجأة مذهلة" (بومشيل)
- سكارليت جوهانسون - "قصة زواج" (ماريدج ستوري)
- سيرشا رونان - "نساء صغيرات" (ليتل ومن)
- سينثيا اريفو - "هارييت"
أفضل مخرج
- مارتن سكورسيزي - "الأيرلندي" (ذي أيرشمان)
- كوينتن تارانتينو - "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود)
- بونغ جون-هو - "طفيلي" (بارازايت)
- سام مينديز - "1917"
- تود فيليبس - "الجوكر"
أفضل ممثل مساعد
- براد بيت - "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود)
- آل باتشينو - "الأيرلندي" (ذي أيرشمان)
- جو بيشي - "الأيرلندي" (ذي أيرشمان)
- توم هانكس - "يوم جميل في الحي" (إيه بيوتيفول داي إن ذا نيبرهوود)
- أنتوني هوبكنز - "الباباوان" (ذا تو بوبس)
أفضل ممثلة مساعدة
- لورا ديرن - "قصة زواج" (ماريدج ستوري)
- مارغو روبي - "مفاجأة مذهلة" (بومشيل)
- فلورنس بو - "نساء صغيرات" (ليتل ومن)
- سكارليت جوهانسون - "جوجو الأرنب" (جوجو رابيت)
- كاثي بيتس - "ريتشارد جويل"
أفضل سيناريو مكتوب خصيصا للسينما
- "قصة زواج" (ماريدج ستوري)
- "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود)
- "طفيلي" (بارازايت)
- (نايفز أوت)
- "1917"
أفضل سيناريو مقتبس
- "الأيرلندي" (ذي أيرشمان)
- "جوجو الأرنب" (جوجو رابيت)
- "الجوكر"
- "نساء صغيرات" (ليتل ومن)
- "الباباوان" (ذا تو بوبس)
أفضل فيلم رسوم متحركة
- "كيف تروض تنينك: العالم المخفي" (هاو تو ترين يور دراجون: ذا هيدن وورلد)
- "فقدت جسدي" (آي لوست ماي بودي)
- "كلاوس"
- "الحلقة المفقودة" (ميسينج لينك)
- "قصة لعبة: الجزء الرابع" (توي ستوري 4)
أفضل فيلم وثائقي
- "مصنع أمريكي" (أمريكان فاكتوري)
- "الكهف" (ذا كيف)
- "حافة الديمقراطية" (ذا إيدج أوف ديموكراسي)
- "من أجل سما"
- "أرض العسل" (هاني لاند)
أفضل فيلم أجنبي
- "كوربوس كريستي" - بولندا
- "أرض العسل" (هاني لاند) - مقدونيا الشمالية
- "البؤساء" (لا ميزرابل) - فرنسا
- "ألم ومجد" (باين آند جلوري) - إسبانيا
- "طفيلي" (بارازايت) - كوريا الجنوبية
أفضل أغنية أصلية
- (آي كانت ليت يو ثرو يور سيلف أواي) - "قصة لعبة: الجزء الرابع" (توي ستوري 4)
- (آي آم جونا لاف مي آجين) - (روكت مان)
- (آي آم ستاندينج ويذ يو) - "انفراجة" (بريكثرو)
- (إنتو ذا أنون) - (فروزن2)
- (ستاند أب) - "هارييت"
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