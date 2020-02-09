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تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
الأحد, 09 فبراير, 2020 03:08:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني استقرارا نسبيا اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 9 فبراير 2020 كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 169.5
الدولار : 643
الإماراتي : 172.5
العماني : 1650
ذهب كسر 21 : 27,600
(( أسعار البيع ))
السعودي : 170.3
الدولار : 648
الإماراتي : 174.5
العماني : 1677
ذهب كسر 21 : 27,900
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