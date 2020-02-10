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ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟
الإثنين, 10 فبراير, 2020 07:13:00 صباحاً

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ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟
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*يمن برس - متابعات
أوصت وزارة الصحة الروسية بتناول ما يعادل 24 كيلوغراما سنويا من السكر، للشخص الواحد، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وفي تعليقها، قالت طبيبة الغدد الصماء، تاتيانا بوتشاروفا: "إذا تخليت عن تناول السكر المكرر، فإنك ستلاحظ تحسنا في الصحة بعد يومين".

وأشارت الأخصائية إلى أنه يمكن الحصول على الغلكوز الجيد من الحبوب والفواكه والخضراوات.

ولدى سؤالها عما سيحدث إذا تم استبدال الحلويات بالفواكه، أوضحت بوتشاروفا أنّ عملية الهضم تتحسن إلى جانب عمل الأمعاء، مضيفةً: "تتحسن حالة الجلد والنوم سيكون أفضل، وينخفض الضغط، وتصبح مستويات الكوليسترول طبيعية، ويتحسن نشاط الدماغ، وستصبح المناعة أقوى".


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خاص - يمن برس

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