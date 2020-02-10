كاميرا حوثية تفصح عن أسرار جديدة بشأن تعامل جماعة الحوثي مع الأطفال

*يمن برس - متابعة خاصة
قالت قناتا "العربية" و"الحدث" إنها حصلت على أدلة جديدة تثبت تورط جماعة الحوثي في تجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال، ولا تكشف الأدلة التورط في تجنيد الذكور فقط بل شملت الإناث تحت غطاء طائفي.
وتحوي كاميرا المصور الحوثي أبو كرار الأكوع التي حصل عليها مراسل القناتين سابقًا، أدلة جديدة تثبت قيام جماعة الحوثي الانقلابية بتجنيدِ الأطفال.
وتوضح الفديوهات تنظيمَ زياراتٍ لأطفالٍ ومراهقين إلى المقابر ضمن حملاتِ الشحنِ الطائفي ضد الشعبِ اليمني، ويتم تلقينُهم عباراتٍ طائفية عدائية ضد المجتمع اليمني.
ولا تشمل الفديوهات الأطفال الذكورَ فقط بل شملت الإناث أيضا تحت مسمى الزينبيات.
ووثقت الكاميرا أيضا عملية إرسالِ الأطفالِ إلى الجبهات بدونِ أسلحةٍ كجزءٍ مما يُسمى عملياتِ التعايش الجهادي الذي تستخدمُه الجماعة كأسلوبٍ للتغريرِ بالأطفال.
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