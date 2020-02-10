الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / اعتقال رجل مسلح أمام البيت الأبيض هدد باغتيال ترمب

اعتقال رجل مسلح أمام البيت الأبيض هدد باغتيال ترمب

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

اعتقلت الشرطة الأميركية، أمس (الأحد)، رجلاً مسلحاً بسكين خارج البيت الأبيض، بعد أن هدد بـ«اغتيال» الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي يُعتقد أنه كان داخل البيت الأبيض في ذلك الوقت.



وأوضحت الشرطة، بحسب وكالة الألمانية للأنباء، أنها أوقفت روجر هيدجبيث (25 عاماً) وهو من فلوريدا، بعد أن هدد أمام أحد عملاء جهاز الخدمة السرية باغتيال ترمب، بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.



وقال هيدجبيث: «أنا هنا لاغتيال الرئيس دونالد ترمب»، وأضاف: «لدي سكين لأفعل ذلك».



وذكرت السلطات، أنه عُثر على سكين بحوزة هيدجبيث في غمد على مفصل الفخذ اليسرى وحافظة مسدس فارغة على يمينه.



وقالت الشرطة، إنها تعتقد أن ذلك الرجل مختل عقلياً، ونقلته إلى مستشفى لتقييم حالته العقلية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اعتقلت الشرطة الأميركية، أمس (الأحد)، رجلاً مسلحاً بسكين خارج البيت الأبيض، بعد أن هدد بـ«اغتيال» الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي يُعتقد أنه كان داخل البيت الأبيض في ذلك الوقت.وأوضحت الشرطة، بحسب وكالة الألمانية للأنباء، أنها أوقفت روجر هيدجبيث (25 عاماً) وهو من فلوريدا، بعد أن هدد أمام أحد عملاء جهاز الخدمة السرية باغتيال ترمب، بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.وقال هيدجبيث: «أنا هنا لاغتيال الرئيس دونالد ترمب»، وأضاف: «لدي سكين لأفعل ذلك».وذكرت السلطات، أنه عُثر على سكين بحوزة هيدجبيث في غمد على مفصل الفخذ اليسرى وحافظة مسدس فارغة على يمينه.وقالت الشرطة، إنها تعتقد أن ذلك الرجل مختل عقلياً، ونقلته إلى مستشفى لتقييم حالته العقلية.







القبض على مسلح اغتيال ترمب



شارك الخبر أصدقاءك:



105

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







