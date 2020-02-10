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اعتقال رجل مسلح أمام البيت الأبيض هدد باغتيال ترمب
الإثنين, 10 فبراير, 2020 01:10:00 مساءً

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اعتقال رجل مسلح أمام البيت الأبيض هدد باغتيال ترمب
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*يمن برس - متابعات
اعتقلت الشرطة الأميركية، أمس (الأحد)، رجلاً مسلحاً بسكين خارج البيت الأبيض، بعد أن هدد بـ«اغتيال» الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي يُعتقد أنه كان داخل البيت الأبيض في ذلك الوقت.

وأوضحت الشرطة، بحسب وكالة الألمانية للأنباء، أنها أوقفت روجر هيدجبيث (25 عاماً) وهو من فلوريدا، بعد أن هدد أمام أحد عملاء جهاز الخدمة السرية باغتيال ترمب، بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.

وقال هيدجبيث: «أنا هنا لاغتيال الرئيس دونالد ترمب»، وأضاف: «لدي سكين لأفعل ذلك».

وذكرت السلطات، أنه عُثر على سكين بحوزة هيدجبيث في غمد على مفصل الفخذ اليسرى وحافظة مسدس فارغة على يمينه.

وقالت الشرطة، إنها تعتقد أن ذلك الرجل مختل عقلياً، ونقلته إلى مستشفى لتقييم حالته العقلية.


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خاص - يمن برس

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