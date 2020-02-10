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بالفيديو سامسونغ تكشف عن هاتف جديد قابل للطي

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*يمن برس - متابعات

أعطت شركة «سامسونغ إلكترونك» التي تعد أكبر شركات صناعة الهواتف الجوالة في العالم لمحة عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ تم بثه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء أمس (الأحد).



وعلى الرغم من عرض لقطات كثيرة لهذا الهاتف الذي ظهر بلونين على الأقل، هما الأرجواني والأسود، لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.



لكن من المتوقع أن يكون هذا الهاتف أقل سعراً من الهاتف «غالاكسي فولد» الذي يبلغ 1980 دولاراً والذي يفتح ككتاب، وتم طرحه في سبتمبر (أيلول) بعد تأخره أشهراً عدة بعد ظهور مشكلات في شاشته.



وقال توم كانغ، المحلل في شركة «كاونتربوينت» للأبحاث، إن «الهاتف الجديد (غالاكسي زد فليب) القابل للطي سيكون له أثر كبير على ماركة (سامسونغ) ويساعدها على تحسين المنافسة مع موديلات (أبل) الغالية الثمن». وأضاف أن «سامسونغ» أخذت زمام المبادرة في مجال الهواتف القابلة للطي في وقت بدأ فيه أن شركات صينية منافسة تستعد لاقتحام تلك السوق الناشئة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعطت شركة «سامسونغ إلكترونك» التي تعد أكبر شركات صناعة الهواتف الجوالة في العالم لمحة عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ تم بثه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء أمس (الأحد).وعلى الرغم من عرض لقطات كثيرة لهذا الهاتف الذي ظهر بلونين على الأقل، هما الأرجواني والأسود، لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.لكن من المتوقع أن يكون هذا الهاتف أقل سعراً من الهاتف «غالاكسي فولد» الذي يبلغ 1980 دولاراً والذي يفتح ككتاب، وتم طرحه في سبتمبر (أيلول) بعد تأخره أشهراً عدة بعد ظهور مشكلات في شاشته.وقال توم كانغ، المحلل في شركة «كاونتربوينت» للأبحاث، إن «الهاتف الجديد (غالاكسي زد فليب) القابل للطي سيكون له أثر كبير على ماركة (سامسونغ) ويساعدها على تحسين المنافسة مع موديلات (أبل) الغالية الثمن». وأضاف أن «سامسونغ» أخذت زمام المبادرة في مجال الهواتف القابلة للطي في وقت بدأ فيه أن شركات صينية منافسة تستعد لاقتحام تلك السوق الناشئة.

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هاتف قابل للطي سامسونج



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