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رفع وتفكيك ألغام بحرية حوثية في البحر الأحمر بالقرب من المياه الدولية
الإثنين, 10 فبراير, 2020 05:44:00 مساءً

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رفع وتفكيك ألغام بحرية حوثية في البحر الأحمر بالقرب من المياه الدولية
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*يمن برس - متابعة خاصة
فككت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني سبعة ألغام بحرية زرعتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر غرب جزيرة "سانا" بالقرب من المياه الدولية، وذلك بعد أيام على مقتل ثلاثة صيادين مصريين وجرح آخرين جراء انفجار لغم حوثي.

وأفاد المرصد اليمني للألغام في صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، الاثنين، إن الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية فككت سبعة ألغام بحرية للحوثيين. 

 موضحا أنه تم العثور على هذه الألغام قرب جزيرة "سانا" الواقعة في البحر الأحمر، قبالة مديرية ميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل ثلاثة صيادين مصريين وجرح آخرين جراء انفجار لغم بحري بقارب صيد كانوا على متنه.


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خاص - يمن برس

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