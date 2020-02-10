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العثور على جثتين لصيادين من أحور فقدوا نهاية يناير الماضي "تفاصيل"

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*يمن برس - متابعة خاصة

عثر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين على جثتي اثنين من صيادي "أحور" الثلاثة المفقودين، في المياه الدولية اليمنية بالقرب من الحدود البحرية مع دولة أرض الصومال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.



ونقل المصدر أونلاين عن مصدر محلي أن علي عبدالله حسن في العقد الرابع من عمره ونجله سعيد 14 عامًا عثر على جثتيهما قرب الحدود البحرية مع دولة أرض الصومال وتم نقلهما على متن سفينة تجارية عثرت عليهما إلى مدينة شقرة الساحلية الواقعة على ساحل البحر العربي.



وأضاف المصدر أن سفينة نقل بضائع تابعة لأحد التجار اليمنيين لاحظت وجود قارب صيد صغير يسير بشكل عكسي وغير منظم في عرض البحر بدون قيادة.



المصدر قال إن طاقم السفينة اقترب من القارب الذي كان على متنه جثتان إحداهما لرجل متوسط السن والأخرى لطفل.



وأشار المصدر إلى أن فتىً ثالثاً يدعى أبوبكر فوزي ابوبكر (13 عاماً) كان من ضمن الثلاثة الذين فقدوا في الـ27 من يناير الماضي، لم يعثر عليه حتى الآن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عثر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين على جثتي اثنين من صيادي "أحور" الثلاثة المفقودين، في المياه الدولية اليمنية بالقرب من الحدود البحرية مع دولة أرض الصومال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.ونقل المصدر أونلاين عن مصدر محلي أن علي عبدالله حسن في العقد الرابع من عمره ونجله سعيد 14 عامًا عثر على جثتيهما قرب الحدود البحرية مع دولة أرض الصومال وتم نقلهما على متن سفينة تجارية عثرت عليهما إلى مدينة شقرة الساحلية الواقعة على ساحل البحر العربي.وأضاف المصدر أن سفينة نقل بضائع تابعة لأحد التجار اليمنيين لاحظت وجود قارب صيد صغير يسير بشكل عكسي وغير منظم في عرض البحر بدون قيادة.المصدر قال إن طاقم السفينة اقترب من القارب الذي كان على متنه جثتان إحداهما لرجل متوسط السن والأخرى لطفل.وأشار المصدر إلى أن فتىً ثالثاً يدعى أبوبكر فوزي ابوبكر (13 عاماً) كان من ضمن الثلاثة الذين فقدوا في الـ27 من يناير الماضي، لم يعثر عليه حتى الآن.







العثور على جثتين صيادين أحور



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