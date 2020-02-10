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إصابة مواطن سعودي في المملكة بفيروس كورونا ووزارة الصحة تكشف التفاصيل

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*يمن برس - متابعة خاصة



كشف المتحدث باسم صحة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أسعد سعود، في تصريح نقلته صحيفة «عكاظ»، بأنه لم تسجل أي حالة إصابة من فايروس كورونا الجديد في المنطقة الشرقية، وأن ما تم تشخيصه عن إصابة مواطن في محافظة النعيرية هو فايروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم وليس الجديد.



وأضاف أسعد بأن صحة الشرقية تؤكد على أنه ولله الحمد لم تسجل أي حالة للإصابة بفايروس كورونا الجديد في المنطقة الشرقية.



وأشار أسعد بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية،بأن صحة الشرقية تود التوضيح أن تشخيص حالته هي فايروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم وليس فايروس كورونا الجديد، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.



وأضاف أسعد بأن صحة الشرقية لديها مركز للقيادة والتحكم يعمل على مدار الساعة برئاسة مدير عام صحة الشرقية ويرتبط مباشرة بمركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، حيث يقوم بمراقبة جميع الأمراض الوبائية بما فيها كورونا والتحضير المسبق للوقاية منها، ورصد ومتابعة بيانات الأمراض والاستجابة والتنسيق للتدخل السريع للسيطرة عليها حال حدوثها لا قدر الله والتعامل معها قبل انتشارها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف المتحدث باسم صحة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أسعد سعود، في تصريح نقلته صحيفة «عكاظ»، بأنه لم تسجل أي حالة إصابة من فايروس كورونا الجديد في المنطقة الشرقية، وأن ما تم تشخيصه عن إصابة مواطن في محافظة النعيرية هو فايروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم وليس الجديد.وأضاف أسعد بأن صحة الشرقية تؤكد على أنه ولله الحمد لم تسجل أي حالة للإصابة بفايروس كورونا الجديد في المنطقة الشرقية.وأشار أسعد بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية،بأن صحة الشرقية تود التوضيح أن تشخيص حالته هي فايروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم وليس فايروس كورونا الجديد، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.وأضاف أسعد بأن صحة الشرقية لديها مركز للقيادة والتحكم يعمل على مدار الساعة برئاسة مدير عام صحة الشرقية ويرتبط مباشرة بمركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، حيث يقوم بمراقبة جميع الأمراض الوبائية بما فيها كورونا والتحضير المسبق للوقاية منها، ورصد ومتابعة بيانات الأمراض والاستجابة والتنسيق للتدخل السريع للسيطرة عليها حال حدوثها لا قدر الله والتعامل معها قبل انتشارها.







إصابة كورونا السعودية



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