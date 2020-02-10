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قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في مواجهات مع الجيش شرق وغرب تعز

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*يمن برس - متابعة خاصة

قتل 13 عنصراً من جماعة الحوثي وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة ،اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز.



ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر "إن قوات الجيش الوطني صدت هجوماً لجماعة الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية وهجوم أخر على مواقع الجيش الوطني في حذران والصياحي غرب المدينة وأدت المواجهات إلى مقتل 13 عنصراً من جماعة الحوثي وإصابة العشرات".



وأضاف البحر "أن الجماعة الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية واغتنام الجيش الوطني عتاد وأسلحة خلفتها الجماعة قبل أن تلوذا بالفرار".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل 13 عنصراً من جماعة الحوثي وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة ،اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز.ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر "إن قوات الجيش الوطني صدت هجوماً لجماعة الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية وهجوم أخر على مواقع الجيش الوطني في حذران والصياحي غرب المدينة وأدت المواجهات إلى مقتل 13 عنصراً من جماعة الحوثي وإصابة العشرات".وأضاف البحر "أن الجماعة الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية واغتنام الجيش الوطني عتاد وأسلحة خلفتها الجماعة قبل أن تلوذا بالفرار".







مقتل إصابة حوثيين تعز



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