 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / وزارة البيئة المصرية تحذر من خطر كبير الأربعاء
وزارة البيئة المصرية تحذر من خطر كبير الأربعاء
الإثنين, 10 فبراير, 2020 09:46:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
وزارة البيئة المصرية تحذر من خطر كبير الأربعاء
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
حذرت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة في مصر، من جودة الهواء في بعض مناطق القاهرة، على مدار الـ3 أيام المقبلة، بسبب ارتفاع مستويات التلوث في الهواء.

ومن المتوقع أن تكون نسبة التلوث عالية في مناطق شرق وغرب وجنوب القاهرة غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التلوث في المنصورة والزقازيق وكفر الزيات، لترتفع النسبة بشكل كبير يوم الأربعاء في كافة أنحاء القاهرة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
266
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©