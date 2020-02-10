وزارة البيئة المصرية تحذر من خطر كبير الأربعاء

*يمن برس - متابعة خاصة

حذرت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة في مصر، من جودة الهواء في بعض مناطق القاهرة، على مدار الـ3 أيام المقبلة، بسبب ارتفاع مستويات التلوث في الهواء.ومن المتوقع أن تكون نسبة التلوث عالية في مناطق شرق وغرب وجنوب القاهرة غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التلوث في المنصورة والزقازيق وكفر الزيات، لترتفع النسبة بشكل كبير يوم الأربعاء في كافة أنحاء القاهرة.