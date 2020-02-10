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بيان حوثي جديد حول الانقطاع الكلي لخدمة الانترنت

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*يمن برس - متابعة خاصة

اتهم مصدر مسئول في وزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، الحكومة الشرعية بقطع الوصلات الدولية البديلة ما أدى إلى تدهور خدمات الإنترنت. ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة عن المصدر قوله إن تدهور خدمات الانترنت والوضع الحرج الذي وصلت إليه يعود إلى تداعيات ما أقدم عليه الطرف الآخر مؤخراً من قطع الوصلات الدولية البديلة، حد قوله. وكذلك بسبب استمرار منع التحالف للاتصالات اليمنية من استخدام ملكيتها في الكابلات الدولية البحرية الأخرى. وأكد المصدر أن إجراءات إصلاح الكابل البحري (فالكون) مستمرة ، متوقعاً عودة الخدمة في غضون أيام بحسب شركة (تيليمن). وتواصل خدمة الانترنت الأرضي انقطاعها الكلي في كافة المحافظات لليوم الثاني على التوالي ماتسبب في تعطيل عمل غالبية البنوك والمصارف والمصالح التجارية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهم مصدر مسئول في وزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، الحكومة الشرعية بقطع الوصلات الدولية البديلة ما أدى إلى تدهور خدمات الإنترنت. ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة عن المصدر قوله إن تدهور خدمات الانترنت والوضع الحرج الذي وصلت إليه يعود إلى تداعيات ما أقدم عليه الطرف الآخر مؤخراً من قطع الوصلات الدولية البديلة، حد قوله. وكذلك بسبب استمرار منع التحالف للاتصالات اليمنية من استخدام ملكيتها في الكابلات الدولية البحرية الأخرى. وأكد المصدر أن إجراءات إصلاح الكابل البحري (فالكون) مستمرة ، متوقعاً عودة الخدمة في غضون أيام بحسب شركة (تيليمن). وتواصل خدمة الانترنت الأرضي انقطاعها الكلي في كافة المحافظات لليوم الثاني على التوالي ماتسبب في تعطيل عمل غالبية البنوك والمصارف والمصالح التجارية.







اليمن الانترنت انقطاع



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