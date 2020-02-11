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الكشف عن موعد عودة الانترنت في اليمن
الثلاثاء, 11 فبراير, 2020 12:30:00 صباحاً
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*يمن برس - متابعة خاصة
كشفت شركة الإتصالات اليمنية "تيليمن"، عن موعد عودة خدمة الإنترنت الأرضي إلى عموم محافظات الجمهورية.
ونقل الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي عن مصدر مسؤول في " تيليمن" تأكيده أن عودة خدمة الانترنت خلال 48 ساعة مشيراً إلى أن السبب في خروج السعات الإسعافية، فني وليس مالي، ولا توجد أي مشاكل فيما يتعلق بسداد قيمة السعات.
وقال الكمالي في تغريدات على "تويتر" إن شركة الاتصالات المتكاملة السعودية والشركة الاماراتية توقفت عن تزويد "تيليمن" بالإنترنت منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعد أسبوع من توقف السعات الإسعافية من جيبوتي.
ويأتي الانقطاع الكلي للانترنت في اليمن بعد ما يقرب من شهر على انقطاع كابل الألياف الضوئية "فالكون" في قاع البحر في قناة السويس، الذي أدى إلى انقطاع 80 في المائة من اتصال الإنترنت في اليمن.
وكان فريق فني تابع لشركة (GCX)، بدأ يوم السبت الماضي، بالعمل على إصلاح قطع الكابل البحري "فالكون"، بالقرب من قناة السويس، الذي تسبب بانقطاع الانترنت عن اليمن منذ التاسع من يناير الماضي.
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