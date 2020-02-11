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هجوم ساحق وخاطف للجيش يقلب موازين المعركة في جبهة نهم
الثلاثاء, 11 فبراير, 2020 01:35:00 صباحاً
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن الجيش الوطني، الأثنين، استعادة السيطرة على مواقع عسكرية في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرقي صنعاء.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصادر عسكرية أن قوات الجيش شنت هجوماً خاطفاً على مواقع للحوثيين، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوب نهم.
وبحسب المصادر فقد أسفرت المعارك عن مقتل وجرح عدد من عناصر جماعة الحوثي.
وأوضحت المصادر أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات وآليات تابعة للحوثيين بالقرب من جبال صلب.
ومنذ نحو ثلاثة أسابيع تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في جبهات نهم وصرواح والجوف شرقي العاصمة صنعاء.
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