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تصعيد حوثي خطير في الحديدة وقصف يستهدف الأحياء السكنية

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*يمن برس - متابعة خاصة

قصفت جماعة الحوثي بشكل عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مساء الاثنين أحياء سكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن.



وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي قامت بعمليات استهداف للأحياء السكنية ومنازل المواطنين جنوب المدينة بالأسلحة الثقيلة.



وأضافت المصادر، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن مسلحي الجماعة فتحوا نيران أسلحتهم المختلفة على منازل المواطنين شمال مديرية التحيتا مستخدمين الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح معدل البيكا.



كما استهدفت جماعة الحوثي الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، ما أدى إلى إصابة المواطن يحيى سعيد دخن البالغ من العمر 55 عاما، أثناء تواجده أمام أحد المحلات التجارية وسط المدينة.



في مقابل ذلك بلغ حجم الخسائر البشرية في صفوف جماعة الحوثي في الساحل الغربي خلال 48 ساعة الماضية وفق الأسماء المدونة في المستشفيات الخاضعة لسيطرتها 24 قتيلاً و53 جريحاً.



وأفاد بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الاثنين، أن مستشفى باجل الريفي استقبل 6 قتلى و12 جريحاً من جبهة الدريهمي و2 قتلى و5 جرحى من جبهة حيس.



فيما استقبل المستشفى العسكري في مدينة الحديدة 2 قتلى و16 جريحا قادمين من جبهة المدينة، ومستشفى زبيد 3 قتلى و7 جرحى من جبهة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.



وأضاف أن المستشفى العسكري في صنعاء استقبل 5 قتلى و10 جرحى فيما استقبل مستشفى الكويت 6 قتلى تم نقلهم من جبهة مدينة الحديدة تمهيدا لتشييعهم.



وكان الساحل الغربي شهد اشتباكات عنيفة في مدينة الحديدة وجبهات الدريهمي والجبلية وحيس جراء محاولات تسلل للجماعة الحوثية إلى خطوط التماس فشلت جميعها، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.



وأكد أن هناك جثثا عديدة لجماعة الحوثي معظمها في جبهة الدريهمي لا تزال متناثرة في المنافذ التي حاولت التسلل منها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قصفت جماعة الحوثي بشكل عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مساء الاثنين أحياء سكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن.وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي قامت بعمليات استهداف للأحياء السكنية ومنازل المواطنين جنوب المدينة بالأسلحة الثقيلة.وأضافت المصادر، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن مسلحي الجماعة فتحوا نيران أسلحتهم المختلفة على منازل المواطنين شمال مديرية التحيتا مستخدمين الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح معدل البيكا.كما استهدفت جماعة الحوثي الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، ما أدى إلى إصابة المواطن يحيى سعيد دخن البالغ من العمر 55 عاما، أثناء تواجده أمام أحد المحلات التجارية وسط المدينة.في مقابل ذلك بلغ حجم الخسائر البشرية في صفوف جماعة الحوثي في الساحل الغربي خلال 48 ساعة الماضية وفق الأسماء المدونة في المستشفيات الخاضعة لسيطرتها 24 قتيلاً و53 جريحاً.وأفاد بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الاثنين، أن مستشفى باجل الريفي استقبل 6 قتلى و12 جريحاً من جبهة الدريهمي و2 قتلى و5 جرحى من جبهة حيس.فيما استقبل المستشفى العسكري في مدينة الحديدة 2 قتلى و16 جريحا قادمين من جبهة المدينة، ومستشفى زبيد 3 قتلى و7 جرحى من جبهة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.وأضاف أن المستشفى العسكري في صنعاء استقبل 5 قتلى و10 جرحى فيما استقبل مستشفى الكويت 6 قتلى تم نقلهم من جبهة مدينة الحديدة تمهيدا لتشييعهم.وكان الساحل الغربي شهد اشتباكات عنيفة في مدينة الحديدة وجبهات الدريهمي والجبلية وحيس جراء محاولات تسلل للجماعة الحوثية إلى خطوط التماس فشلت جميعها، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.وأكد أن هناك جثثا عديدة لجماعة الحوثي معظمها في جبهة الدريهمي لا تزال متناثرة في المنافذ التي حاولت التسلل منها.







قصف حوثي التحيتا الحديدة



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