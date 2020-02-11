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فرانس برس: محادثات بين الشرعية والحوثيين بدأت بالأردن خلف أبواب مؤصدة (تفاصيل)

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*يمن برس - متابعة خاصة

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الأمم المتحدة تأكيده أن ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية و الحوثيين بدأوا الاثنين في عمّان جولة جديدة من المباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى.



وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" إن "اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بدأت اجتماعها الثالث اليوم الاثنين في عمان".



وأوضح أن "اللجنة تجمع بين أطراف النزاع في اليمن برئاسة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر".



وبحسب المصدر، فإن "الاجتماع سيناقش التزامات الطرفين المعلنة في اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمتها الأطراف في ستوكهولم بالسويد أواخر عام 2018".



وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة.



وأضاف المصدر الأممي أن "الاجتماع يُعقد خلف أبواب موصدة"، حيث لم تتم دعوة وسائل الإعلام، ولكن من المفترض أن يصدر بيان حال انتهاء الاجتماعات التي قد تستمر عدة أيام.



وعُقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين من 14 إلى 16 أيار/مايو من العام الماضي، وتركزت حول إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر. ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها "بناءة".



وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون عقدوا منتصف كانون الثاني/يناير من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الأمم المتحدة تأكيده أن ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية و الحوثيين بدأوا الاثنين في عمّان جولة جديدة من المباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" إن "اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بدأت اجتماعها الثالث اليوم الاثنين في عمان".وأوضح أن "اللجنة تجمع بين أطراف النزاع في اليمن برئاسة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر".وبحسب المصدر، فإن "الاجتماع سيناقش التزامات الطرفين المعلنة في اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمتها الأطراف في ستوكهولم بالسويد أواخر عام 2018".وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة.وأضاف المصدر الأممي أن "الاجتماع يُعقد خلف أبواب موصدة"، حيث لم تتم دعوة وسائل الإعلام، ولكن من المفترض أن يصدر بيان حال انتهاء الاجتماعات التي قد تستمر عدة أيام.وعُقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين من 14 إلى 16 أيار/مايو من العام الماضي، وتركزت حول إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر. ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها "بناءة".وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون عقدوا منتصف كانون الثاني/يناير من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.







محادثات أبواب مؤصدة



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