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سام: معتقلو سجن الصالح يعذبون بالأسيد والضرب بالحديد والكي بالنار والإعدام الوهمي

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*يمن برس - متابعة خاصة



سلّط تقرير حقوقي الضوء على ما يتعرض له المعتقلون تعسفياً والمختفون قسراً في سجن للحوثيين في محافظة تعز (جنوب غرب).



وركّز التقرير الذي أعدته «منظمة سام»، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها جنيف، على عمليات التعذيب والمعاملة السيئة التي يخضع لها المعتقلون في سجن مدينة الصالح، وهو سجن استحدثته الميليشيات إبان سيطرتها على أجزاء من محافظة تعز وعدن ولحج وأبين والضالع مطلع عام 2015.



واشتهر «سجن الصالح» بهذه التسمية نسبة إلى مدينة سكنية كانت تحت الإنشاء، حيث خصص الحوثيون بعض بناياتها لاحتجاز الأشخاص وتعذيبهم، كما استخدمت جانبا منه لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.



وتحيط بهذا السجن مساحات واسعة استخدمت أماكن لإطلاق القذائف والصواريخ باتجاه مدينة تعز، إلى جانب استعمال جزء من مباني المدينة مقرات حكومية للمحافظ والمكاتب التنفيذية التي يسيطر عليها الحوثيون.



وتقول «منظمة سام» في تقريرها الصادر أمس، إنها حصلت على أسماء وكنى الكثير من المحققين الذين يمارسون التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين في «سجن الصالح»، والكثير ممن أسهموا أو شاركوا في عمليات الاختطاف والتعذيب أو تستروا على تلك الجرائم.



وكشف التقرير عن وسائل التعذيب الجسدي والنفسي التي تستخدمها الجماعة، وبينها الصعق الكهربائي والضرب بالحديد والعصي، وربط الجسد على كرسي ووضع قوالب أحجار البناء فوق الظهر. كما كشف التقرير عن استخدام الجماعة الحوثية لما يسمي «طريقة الشواية» التي تعتمد على تعليق الجسد فوق حديدة مربوطة على وتدين وقريبة من السطح، ويتم وضع الضحية فوقها بشكل مقلوب حيث يتدلى الرأس إلى الأسفل.



واتهم التقرير عناصر الجماعة الحوثية بأنهم يستخدمون مادة الأسيد وهي ما يطلق عليها ماء النار (حمض الهيدروكلوريك)، حيث يجري حقن السجين تحت الجلد ويسبب ذلك آلاما رهيبة، إلى جانب استخدام عمليات «الإعدام الوهمي»، فضلا عن نماذج أخرى كثيرة أدت إلى وفاة عدد من المحتجزين، بينما أصيب آخرون بإعاقات دائمة، وبعضهم الآخر فقد الذاكرة أو تعرض لأمراض عقلية بسبب التعذيب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سلّط تقرير حقوقي الضوء على ما يتعرض له المعتقلون تعسفياً والمختفون قسراً في سجن للحوثيين في محافظة تعز (جنوب غرب).وركّز التقرير الذي أعدته «منظمة سام»، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها جنيف، على عمليات التعذيب والمعاملة السيئة التي يخضع لها المعتقلون في سجن مدينة الصالح، وهو سجن استحدثته الميليشيات إبان سيطرتها على أجزاء من محافظة تعز وعدن ولحج وأبين والضالع مطلع عام 2015.واشتهر «سجن الصالح» بهذه التسمية نسبة إلى مدينة سكنية كانت تحت الإنشاء، حيث خصص الحوثيون بعض بناياتها لاحتجاز الأشخاص وتعذيبهم، كما استخدمت جانبا منه لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.وتحيط بهذا السجن مساحات واسعة استخدمت أماكن لإطلاق القذائف والصواريخ باتجاه مدينة تعز، إلى جانب استعمال جزء من مباني المدينة مقرات حكومية للمحافظ والمكاتب التنفيذية التي يسيطر عليها الحوثيون.وتقول «منظمة سام» في تقريرها الصادر أمس، إنها حصلت على أسماء وكنى الكثير من المحققين الذين يمارسون التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين في «سجن الصالح»، والكثير ممن أسهموا أو شاركوا في عمليات الاختطاف والتعذيب أو تستروا على تلك الجرائم.وكشف التقرير عن وسائل التعذيب الجسدي والنفسي التي تستخدمها الجماعة، وبينها الصعق الكهربائي والضرب بالحديد والعصي، وربط الجسد على كرسي ووضع قوالب أحجار البناء فوق الظهر. كما كشف التقرير عن استخدام الجماعة الحوثية لما يسمي «طريقة الشواية» التي تعتمد على تعليق الجسد فوق حديدة مربوطة على وتدين وقريبة من السطح، ويتم وضع الضحية فوقها بشكل مقلوب حيث يتدلى الرأس إلى الأسفل.واتهم التقرير عناصر الجماعة الحوثية بأنهم يستخدمون مادة الأسيد وهي ما يطلق عليها ماء النار (حمض الهيدروكلوريك)، حيث يجري حقن السجين تحت الجلد ويسبب ذلك آلاما رهيبة، إلى جانب استخدام عمليات «الإعدام الوهمي»، فضلا عن نماذج أخرى كثيرة أدت إلى وفاة عدد من المحتجزين، بينما أصيب آخرون بإعاقات دائمة، وبعضهم الآخر فقد الذاكرة أو تعرض لأمراض عقلية بسبب التعذيب.







سجن مدينة الصالح تعذيب سام



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