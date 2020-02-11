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شاهد بالصور عاصمة عربية تشهد تساقط ثلوج للمرة الثانية منذ نحو مائة عام

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*يمن برس - متابعة خاصة



استفاق سكان بغداد اليوم (الثلاثاء) على تساقط ثلوج غطّت شوارع عاصمة واحدة من أكثر دول العالم حرا، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.



وفي 2008، تساقطت الثلوج بشكل خفيف في بغداد وكانت المرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن؛ لكن سكان المدينة أفادوا بأن الثلوج التي تجمّعت الثلاثاء فوق السيارات والأشجار وأسطح الأبنية غير مسبوقة، حسب ما ذكر تقرير.



وأوقف سائقو السيارات آلياتهم بالقرب من حدائق غطتها الثلوج بالكامل وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنّت درجات الحرارة إلى الصفر. كما تساقطت الثلوج على مناطق أخرى في العراق، بينها كربلاء جنوب العاصمة.



وقال عامر الجابري مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية «تساقط الثلوج قد يستمر حتى يوم غد (الأربعاء) في أجواء شديدة البرودة، ونتوقع انحسار الكتلة مساء الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع».

وتابع أن «المنخفض الجوي جاء من أوروبا».



وفي الموصل، المدينة الشمالية التي أطلق منها تنظيم «داعش» حملته الدموية لإقامة ما يُسمى بـ«دولة الخلافة» في 2014، غطّت الثلوج شوارع المدينة القديمة التي دمّرتها المعارك مع الجماعة المتطرّفة.



كما غطت الثلوج خيام مئات آلاف النازحين الذين طردوا من منازلهم على أيدي التنظيم، وآلاف اللاجئين الهاربين من النزاع المسلّح في سوريا المجاورة.



ويعاني العراق الذي يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم أربعين مليون نسمة على الزراعة، من جفاف مزمن. ويتطلع العراقيون إلى موسم زراعي مثمر هذا العام مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار أعادت المياه إلى الأنهار التي جف بعضها بسبب السدود التركية والإيرانية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استفاق سكان بغداد اليوم (الثلاثاء) على تساقط ثلوج غطّت شوارع عاصمة واحدة من أكثر دول العالم حرا، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.وفي 2008، تساقطت الثلوج بشكل خفيف في بغداد وكانت المرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن؛ لكن سكان المدينة أفادوا بأن الثلوج التي تجمّعت الثلاثاء فوق السيارات والأشجار وأسطح الأبنية غير مسبوقة، حسب ما ذكر تقرير.وأوقف سائقو السيارات آلياتهم بالقرب من حدائق غطتها الثلوج بالكامل وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنّت درجات الحرارة إلى الصفر. كما تساقطت الثلوج على مناطق أخرى في العراق، بينها كربلاء جنوب العاصمة.وقال عامر الجابري مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية «تساقط الثلوج قد يستمر حتى يوم غد (الأربعاء) في أجواء شديدة البرودة، ونتوقع انحسار الكتلة مساء الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع».وتابع أن «المنخفض الجوي جاء من أوروبا».وفي الموصل، المدينة الشمالية التي أطلق منها تنظيم «داعش» حملته الدموية لإقامة ما يُسمى بـ«دولة الخلافة» في 2014، غطّت الثلوج شوارع المدينة القديمة التي دمّرتها المعارك مع الجماعة المتطرّفة.كما غطت الثلوج خيام مئات آلاف النازحين الذين طردوا من منازلهم على أيدي التنظيم، وآلاف اللاجئين الهاربين من النزاع المسلّح في سوريا المجاورة.ويعاني العراق الذي يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم أربعين مليون نسمة على الزراعة، من جفاف مزمن. ويتطلع العراقيون إلى موسم زراعي مثمر هذا العام مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار أعادت المياه إلى الأنهار التي جف بعضها بسبب السدود التركية والإيرانية.







بغداد ثلوج ظاهرة نادرة



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