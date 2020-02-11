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انهيار متسارع للريال اليمني وسط مخاوف كبيرة من تدني الوضع الاقتصادي بعد إعلان فشل "اتفاق الرياض"(السعر الآن)
الثلاثاء, 11 فبراير, 2020 02:18:00 مساءً

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انهيار متسارع للريال اليمني وسط مخاوف كبيرة من تدني الوضع الاقتصادي بعد إعلان فشل "اتفاق الرياض"(السعر الآن)
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*يمن برس -خاص
يسجل الريال اليمني انهياراً متسارعاً أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع إعلان المجلس الانتقالي انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض وهو ما يثير مخاوف كبيرة من تراجع للاقتصاد المحلي .

وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 11 فبراير كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :

(( أسعار الشراء ))
⁦ السعودي  : 170
⁦ الدولار     :  645
⁦ الإماراتي  :  173
⁦ العماني    : 1660
 ذهب كسر 21 : 27,700

(( أسعار البيع )) 
⁦ السعودي  : 170.5 
 الدولار     : 648.5 
⁦ الإماراتي :  175 
⁦ العماني   :  1680 
 ذهب كسر 21 : 28,000 


الأسعار في صنعاء :

شراء السعودي :   157.2
بيع السعودي    :  157.5

شراء الدولار :  596.5 
بيع الدولار    :  598.5


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