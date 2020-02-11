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انهيار متسارع للريال اليمني وسط مخاوف كبيرة من تدني الوضع الاقتصادي بعد إعلان فشل "اتفاق الرياض"(السعر الآن)

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*يمن برس -خاص

يسجل الريال اليمني انهياراً متسارعاً أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع إعلان المجلس الانتقالي انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض وهو ما يثير مخاوف كبيرة من تراجع للاقتصاد المحلي .



وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 11 فبراير كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :



(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 170

⁦ الدولار : 645

⁦ الإماراتي : 173

⁦ العماني : 1660

ذهب كسر 21 : 27,700



(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 170.5

الدولار : 648.5

⁦ الإماراتي : 175

⁦ العماني : 1680

ذهب كسر 21 : 28,000





الأسعار في صنعاء :



شراء السعودي : 157.2

بيع السعودي : 157.5



شراء الدولار : 596.5

بيع الدولار : 598.5





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يسجل الريال اليمني انهياراً متسارعاً أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع إعلان المجلس الانتقالي انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض وهو ما يثير مخاوف كبيرة من تراجع للاقتصاد المحلي .وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 11 فبراير كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 170⁦ الدولار : 645⁦ الإماراتي : 173⁦ العماني : 1660ذهب كسر 21 : 27,700(( أسعار البيع ))⁦ السعودي : 170.5الدولار : 648.5⁦ الإماراتي : 175⁦ العماني : 1680ذهب كسر 21 : 28,000الأسعار في صنعاء :شراء السعودي : 157.2بيع السعودي : 157.5شراء الدولار : 596.5بيع الدولار : 598.5







اتفاق الرياض الريال الدولار



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