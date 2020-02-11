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طائرة مسيرة تنفجر بمنزل أحد قادة الحوثيين في صنعاء

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*يمن برس -صنعاء

انفجر معمل تفخيخ طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية، في منزل حوله الحوثيون إلى معمل عسكري شمال العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية، إن انفجار ناجم عن خطأ في تفخيخ طائرات مسيرة حدث في منزل القيادي الحوثي محمد حميد الدين، بقرية القابل .



وأسفر الانفجار عن تدمير المنزل جزئياً وسقوط قتلى وجرحى من خبراء تجهيز الطائرات المسيرة، وفق المصادر المحلية.



وأكدت المصادر أن المسلحين الحوثيين حاصروا المنطقة التي يقع فيها المنزل بعد الحادثة، وقاموا بتجميع أشلاء تطايرت في الأنحاء وفقا للسكان.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك انفجر معمل تفخيخ طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية، في منزل حوله الحوثيون إلى معمل عسكري شمال العاصمة صنعاء.وقالت مصادر محلية، إن انفجار ناجم عن خطأ في تفخيخ طائرات مسيرة حدث في منزل القيادي الحوثي محمد حميد الدين، بقرية القابل .وأسفر الانفجار عن تدمير المنزل جزئياً وسقوط قتلى وجرحى من خبراء تجهيز الطائرات المسيرة، وفق المصادر المحلية.وأكدت المصادر أن المسلحين الحوثيين حاصروا المنطقة التي يقع فيها المنزل بعد الحادثة، وقاموا بتجميع أشلاء تطايرت في الأنحاء وفقا للسكان.







طائرة مسيرة صنعاء محمد حميد الدين



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