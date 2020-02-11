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مسؤول حكومي : استثمارات المغتربين في الخارج تصل إلى 120 مليار دولار وتحويلاتهم تنقذ العملة الوطنية

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*يمن برس -متابعات

أكد نائب وزير المغتربين محمد العديل أن تحويلات المغتربين السنوية بالعملة الصعبة تقدر بثمانية مليار دولار، وهي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وعامل مهم في استقرار العملة الوطنية.



وقال في تصريح صحفي خلال تدشين موقع وزارة شؤون المغتربين من محافظة مأرب إن عدد المغتربين يقدر بسبعة ملايين يمني يتوزعون على خمسين دولة، تأتي على رأسها المملكة العربية السعودية التي تستوعب ما يزيد عن مليوني مغترب يمني.



وأوضح أن المغتربين يعولون نصف سكان اليمن، واستثماراتهم الخارجية تصل إلى 120 مليار دولار، ويحظى اليمنيين من تجار وعاملين باحترام الدول التي يتواجدون فيها، نظراً لحرصهم على الإنتاج والعمل.



وأشار العديل إلى أن الموقع يهدف إلى التعرف على قضايا المغتربين، وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمغترب، وملامسة هموم وقضايا المغتربين في مختلف البلدان، فضلاً عن إبراز أنشطة وجهود الوزارة في مختلف المجالات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد نائب وزير المغتربين محمد العديل أن تحويلات المغتربين السنوية بالعملة الصعبة تقدر بثمانية مليار دولار، وهي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وعامل مهم في استقرار العملة الوطنية.وقال في تصريح صحفي خلال تدشين موقع وزارة شؤون المغتربين من محافظة مأرب إن عدد المغتربين يقدر بسبعة ملايين يمني يتوزعون على خمسين دولة، تأتي على رأسها المملكة العربية السعودية التي تستوعب ما يزيد عن مليوني مغترب يمني.وأوضح أن المغتربين يعولون نصف سكان اليمن، واستثماراتهم الخارجية تصل إلى 120 مليار دولار، ويحظى اليمنيين من تجار وعاملين باحترام الدول التي يتواجدون فيها، نظراً لحرصهم على الإنتاج والعمل.وأشار العديل إلى أن الموقع يهدف إلى التعرف على قضايا المغتربين، وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمغترب، وملامسة هموم وقضايا المغتربين في مختلف البلدان، فضلاً عن إبراز أنشطة وجهود الوزارة في مختلف المجالات.







المغتربين العملة الوطنية تحويلات



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