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شاهد بالصور حشود جماهيرية ضخمة تحتفي بذكرى ثورة الحادي عشر من فبراير في تعز

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*يمن برس -خاص

أحيا الآلاف من أبناء محافظة تعز ، اليوم الثلاثاء ، ذكرى ثورة الـ11 من فبراير التي انطلقت شرارتها في العام 2011.



وفي المسيرة الحاشدة التي جابت شوارع المدينة رفع الحاضرون شعارات الثورة والجمهورية والوحدة وهتفوا باسم اليمن الاتحادي مجددين الولاء للوطن وشعبه .



كما طالبوا القيادة السياسية والعسكرية بسرعة تحرير ما تبقى من محافظة تعز واستعادة اليمن من قبضة الجماعة الحوثية.



وقال محمد البهلول ، أحد الحاضرين في المسيرة ، لـ"يمن برس" : إن الثورة التي نحتفي بها اليوم ستبقى صفحتها بيضاء حتى يُكتب لأهدافها النقية التحقيق بعيدا عن مساعي الذين يحاولون تحقيق أطماعهم وأهدافهم الخاصة على حساب الثورة والشعب.



وأضاف البهلول " لا يمكن أن يقبل الشعب بإنحراف مسارات الثورة التي حددتها منذ انطلاقته الأولى وفبراير هي امتداد لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين .





















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أحيا الآلاف من أبناء محافظة تعز ، اليوم الثلاثاء ، ذكرى ثورة الـ11 من فبراير التي انطلقت شرارتها في العام 2011.وفي المسيرة الحاشدة التي جابت شوارع المدينة رفع الحاضرون شعارات الثورة والجمهورية والوحدة وهتفوا باسم اليمن الاتحادي مجددين الولاء للوطن وشعبه .كما طالبوا القيادة السياسية والعسكرية بسرعة تحرير ما تبقى من محافظة تعز واستعادة اليمن من قبضة الجماعة الحوثية.وقال محمد البهلول ، أحد الحاضرين في المسيرة ، لـ"يمن برس" : إن الثورة التي نحتفي بها اليوم ستبقى صفحتها بيضاء حتى يُكتب لأهدافها النقية التحقيق بعيدا عن مساعي الذين يحاولون تحقيق أطماعهم وأهدافهم الخاصة على حساب الثورة والشعب.وأضاف البهلول " لا يمكن أن يقبل الشعب بإنحراف مسارات الثورة التي حددتها منذ انطلاقته الأولى وفبراير هي امتداد لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين .







حشود جماهيرية تعز فبراير



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