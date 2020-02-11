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هي الثانية خلال 24 ساعة ..جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة للتحالف العربي في صعدة

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة للتحالف العربي بأجواء محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الثانية خلال 24 ساعة.



وذكرت جماعة الحوثيين عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، أن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أسقطت طائرة استطلاع بأجواء منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، قبالة قطاع جيزان في السعودية.



ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن الطائرة، مكتفيةً بالقول إن اسقاطها تم بـ"سلاح مناسب".



وكانت الجماعة أعلنت، مساء أمس الاثنين، إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في منطقة الصوح بمديرية كتاف شرق صعدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة للتحالف العربي بأجواء محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الثانية خلال 24 ساعة.وذكرت جماعة الحوثيين عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، أن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أسقطت طائرة استطلاع بأجواء منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، قبالة قطاع جيزان في السعودية.ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن الطائرة، مكتفيةً بالقول إن اسقاطها تم بـ"سلاح مناسب".وكانت الجماعة أعلنت، مساء أمس الاثنين، إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في منطقة الصوح بمديرية كتاف شرق صعدة.







طائرة التحالف العربي صعدة



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