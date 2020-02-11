 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / إنشاء مركز عالمي لتقديم خدمات معلوماتية حول فيروس "كورونا" بـ 8 لغات
إنشاء مركز عالمي لتقديم خدمات معلوماتية حول فيروس "كورونا" بـ 8 لغات
الثلاثاء, 11 فبراير, 2020 05:27:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
إنشاء مركز عالمي لتقديم خدمات معلوماتية حول فيروس "كورونا" بـ 8 لغات
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن إنشاء مركز عالمي يقدم المعلومات بشأن فيروس "كورونا" للأجانب بـ 8 لغات.

أوضح مجلس بلدية مدينة سيئول، اليوم الثلاثاء، أن المركز العالمي لجنوب غربي سيئول بمنطقة يونغ ديونغ بو، يتلقى تقارير من الأجانب فيما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد عبر عدة مواقع إلكترونية وضعتها السلطات تحت خدمة الأجانب، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية"يونهاب".

ويقدم المركز خدمات الاستشارة بـ8 لغات وهي الإنجليزية والصينية والفيتنامية والفلبينية والباكستانية والنيبالية والمنغولية والأوزبكية، مع خدمات الترجمة عند تلقي العلاج في مستشفى.

كما يقدم المركز خدمات الاستشارة باللغات الأخرى التي لا يقدمها المركز العالمي لجنوب غرب سيئول ، وهي اليابانية والتايلندية والعربية والروسية والإندونيسية.

وأكد المجلس على أن الأجانب المقيمين غير الشرعيين في البلاد يتمكنون من تلقي العلاجات الطبية بدون إبلاغ مكتب الهجرة، مشيرا أن تكاليف العلاج للأجانب المصابين بالفيروس مجانية مع إمكانية الحصول على تكاليف المعيشة المدعومة خلال فترة الحجر الصحي.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
80
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©