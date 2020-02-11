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بالصور مظاهرات حاشدة في سقطرى تأييدًا للشرعية
الثلاثاء, 11 فبراير, 2020 06:13:00 مساءً

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بالصور مظاهرات حاشدة في سقطرى تأييدًا للشرعية
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*يمن برس - متابعة خاصة

تظاهر المئات من أبناء محافظة سقطرى اليوم تأييدًا للحكومة الشرعية.

 وانطلقت المظاهرة من ساحة التغيير وجابت شوارع حديبوه، ورفع المتظاهرون أعلام الجمهورية اليمنية، وصور الرئيس هادي ورددوا شعارات تدعو للوقوف مع الشرعية ونبذ  كل أشكال الفرقة والعنف والفوضى والتمرد.

وقال مشاركون في المسيرة لـ"يمن برس"، إن المظاهرة رفعت شعارات رافضة لما قامت به مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي من تمرد على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية وآخرها كتيبة حرس السواحل التابعة للواء الأول مشاه بحري. 

 ودعا المتظاهرون السلطة المحلية وقيادة اللواء الأول مشاه بحري والأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.
يمن برس - بالصور مظاهرات حاشدة في سقطرى تأييدًا للشرعية

يمن برس - بالصور مظاهرات حاشدة في سقطرى تأييدًا للشرعية

يمن برس - بالصور مظاهرات حاشدة في سقطرى تأييدًا للشرعية



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خاص - يمن برس

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