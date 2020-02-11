المجلس الانتقالي يصدر بياناً هاماً بشأن "اتفاق الرياض" (نص البيان)

*يمن برس -عدن
اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في نوفمبر الماضي برعاية السعودية.
وقال المجلس في بيان صحفي،: "أدى تعدد الأجندات السياسية للحكومة اليمنية الى عدد من الاخفاقات السياسية والعسكرية الرئيسية، علاوة على عمل أجنحة الحكومة اليمنية المتناقضة على عرقلة تنفيذ "إتفاق الرياض"، وفي محاولاتها المستمرة لتغطية هذه التناقضات والإخفاقات".
فيما يلي نص البيان:
أدى تعدد الأجندات السياسية للحكومة اليمنية الى عدد من الاخفاقات السياسية والعسكرية الرئيسية، علاوة على عمل أجنحة الحكومة اليمنية المتناقضة على عرقلة تنفيذ "إتفاق الرياض"، وفي محاولاتها المستمرة لتغطية هذه التناقضات والإخفاقات.
قامت الحكومة اليمنية بمغالطات سياسية وإعلامية واقتصادية وعسكرية، أدت بالنهاية إلى فرض مزيد من التعقيدات.
تعبّر هذه التصرفات المشبوهة عن استمرار سعي الحكومة اليمنية إلى إفشال الجهود العظيمة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مواجهة مشروع التمرد الحوثي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية.
يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية "اتفاق الرياض"، والدور المحوري للملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى شراكتنا الإستراتيجية معها كقائد للتحالف العربي، مجددين التزامنا ودعمنا لجهود السلام والاستقرار، ومحاربة المشروع الإيراني في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف.
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