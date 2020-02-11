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انقطاع الإنترنت يستمر لليوم الثالث على التوالي في اليمن والسعودية تؤكد استعدادها للمساعدة

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*يمن برس -متابعات

استمر انقطاع خدمة الإنترنت في اليمن، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد شهر على تردي الخدمة بشكل كبير، إثر تعرض الكابل البحري المزود للقطع.



وعزت مصادر في شركة "تيليمن" الحكومية بصنعاء، انقطاع خدمة الإنترنت بشكل تام تقريباً، إلى خروج السعات الإسعافية بالكامل.



وتعثرت معظم الأعمال التجارية والمصرفية في البلاد، جراء توقف خدمة الإنترنت، فيما اشتكى المواطنون المستخدمون للخدمة صعوبة كبيرة في تصفح الإنترنت، وتوقف التطبيقات على الهواتف الذكية عن العمل.



وأكد وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، المهندس لطفي باشريف، أن الأسباب الرئيسية لضعف الإنترنت تعود لتعرض الكابلات الدولية المزودة لخدمة الإنترنت في اليمن للتخريب والأضرار، موضحاً أن سوء إدارة الاتصالات من قبل الحوثيين، منذ انقلابهم على السلطة وسيطرتهم على وزارة الاتصالات اليمنية في العاصمة صنعاء، يمثل أحد الأسباب في تردي وضعف خدمة الإنترنت في البلد.



وأوضح وزير الاتصالات أن أعمالاً تخريبية تعرض لها الكابل الدولي المار في منطقة حرض بمحافظة حجة، وكذا منطقة علب في محافظة صعدة.



وأكد أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحسين الاتصالات وخدمة الإنترنت في البلد، عبر شركة عدن نت التي تمثل نقلة نوعية لخدمة الإنترنت في اليمن وإنهاء سيطرة الحوثيين على هذه الخدمة، لافتاً إلى أن الأشهر القادمة ستشهد تطويراً لخدمات الاتصالات والإنترنت في المحافظات المجاورة لعدن، وصولاً إلى كل المناطق اليمنية.



وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية السعودية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تقف وراء ضعف خدمة الإنترنت في اليمن، عقب تعمدها قطع أحد الكابلات الواصلة بين البلدين.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية استعدادها التام من أجل التعاون مع الأشقاء في اليمن لإعادة مسارات شركة "تيليمن" المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت، وفق ما اوردته صحيفة الاتحاد الاماراتية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استمر انقطاع خدمة الإنترنت في اليمن، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد شهر على تردي الخدمة بشكل كبير، إثر تعرض الكابل البحري المزود للقطع.وعزت مصادر في شركة "تيليمن" الحكومية بصنعاء، انقطاع خدمة الإنترنت بشكل تام تقريباً، إلى خروج السعات الإسعافية بالكامل.وتعثرت معظم الأعمال التجارية والمصرفية في البلاد، جراء توقف خدمة الإنترنت، فيما اشتكى المواطنون المستخدمون للخدمة صعوبة كبيرة في تصفح الإنترنت، وتوقف التطبيقات على الهواتف الذكية عن العمل.وأكد وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، المهندس لطفي باشريف، أن الأسباب الرئيسية لضعف الإنترنت تعود لتعرض الكابلات الدولية المزودة لخدمة الإنترنت في اليمن للتخريب والأضرار، موضحاً أن سوء إدارة الاتصالات من قبل الحوثيين، منذ انقلابهم على السلطة وسيطرتهم على وزارة الاتصالات اليمنية في العاصمة صنعاء، يمثل أحد الأسباب في تردي وضعف خدمة الإنترنت في البلد.وأوضح وزير الاتصالات أن أعمالاً تخريبية تعرض لها الكابل الدولي المار في منطقة حرض بمحافظة حجة، وكذا منطقة علب في محافظة صعدة.وأكد أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحسين الاتصالات وخدمة الإنترنت في البلد، عبر شركة عدن نت التي تمثل نقلة نوعية لخدمة الإنترنت في اليمن وإنهاء سيطرة الحوثيين على هذه الخدمة، لافتاً إلى أن الأشهر القادمة ستشهد تطويراً لخدمات الاتصالات والإنترنت في المحافظات المجاورة لعدن، وصولاً إلى كل المناطق اليمنية.وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية السعودية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تقف وراء ضعف خدمة الإنترنت في اليمن، عقب تعمدها قطع أحد الكابلات الواصلة بين البلدين.وأكدت وزارة الخارجية السعودية استعدادها التام من أجل التعاون مع الأشقاء في اليمن لإعادة مسارات شركة "تيليمن" المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت، وفق ما اوردته صحيفة الاتحاد الاماراتية.







الإنترنت اليمن السعودية



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