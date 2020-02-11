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الصحة العالمية تعلن موعد توفير أول لقاح ضد فيروس كورونا الخطير

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف اليوم الثلاثاء، أن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحا قبل 18 شهرا.



وقال جيبريسوس إن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحا قبل 18 شهرا "لذا فإنه يتعين علينا عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة"، كما نقلت وكالة "رويترز".



وأضاف أن فيروس كورونا الجديد سيطلق عليه اسم "كوفيد-19".



وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1016 شخصا في جميع أنحاء البلاد، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 42 ألفا و638 حالة.



وحتى الآن، تم تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة 42 ألفا في جميع أنحاء العالم..





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف اليوم الثلاثاء، أن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحا قبل 18 شهرا.وقال جيبريسوس إن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحا قبل 18 شهرا "لذا فإنه يتعين علينا عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة"، كما نقلت وكالة "رويترز".وأضاف أن فيروس كورونا الجديد سيطلق عليه اسم "كوفيد-19".وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1016 شخصا في جميع أنحاء البلاد، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 42 ألفا و638 حالة.وحتى الآن، تم تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة 42 ألفا في جميع أنحاء العالم..







الصحة العالمية كورونا لقاح



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