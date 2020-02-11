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مقتل جنديين وإصابة 11 آخرين في قصف حوثي على لواء الأماجد "تفاصيل"
الثلاثاء, 11 فبراير, 2020 11:31:00 مساءً

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مقتل جنديين وإصابة 11 آخرين في قصف حوثي على لواء الأماجد "تفاصيل"
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*يمن برس - متابعة خاصة

قتل جنديان وأصيب 11 آخرين في هجوم صاروخي استهدف لواء الأماجد الواقع في مدينة لودر شمالي شرق أبين، مساء الثلاثاء.

وقال مصدران محلي وعسكري إن الحوثيين شنوا قصفا بصواريخ الكاتيوشا استهدف لواء الأماجد الواقع في بلدة المنياسة شرقي مدينة لودر وبحسب المصدرين فإن جنديين قُتلا وأصيب 11 آخرين في الهجوم.

وقال المصدران إن صواريخ سقطت في ثلاثة مواقع متفرقة في محيط اللواء وسقط أحد الصواريخ بالقرب من مطبخ اللواء في حين سقط صاروخ آخر قرب موقع كتيبة قيادي في المعسكر يدعى الدماني.

وأضاف لمصدران أن الصواريخ أُطلقت من قمة عقبة ثره الجبلية الفاصلة بين مديريتي لودر ومكيراس حيث تتمركز قوات تابعة للحوثيون منذ ثلاثة أعوام.

وسبق وأن تعرض المعسكر لهجومين بطائرة مسيرة وصواريخ كاتيوشا في الأشهر الأخيرة عقب تأسيسه بدعم من السعودية.


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خاص - يمن برس

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