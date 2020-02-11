الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / اختيار مخرجة يمنية عضواَ بلجنة تحكيم الأوسكار في لوس أنجلوس

اختيار مخرجة يمنية عضواَ بلجنة تحكيم الأوسكار في لوس أنجلوس

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

شاركت المخرجة اليمنية خديجة السلامي لأول مرة في عضوية لجنة تحكيم الأوسكار، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة ضمن فئة المخرجين، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فئة المنتجين وذلك ضمن فعاليات حفل الأوسكار الـ92، الذي يعقد في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. و أعلنت الأكاديمية الأمريكية للفنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، ضم عدد من الشخصيات العربية للمشاركة في لجنة التحكيم إلى جانب المخرجة خديجة السلامي، منهم المخرج السوري طلال ديركي، والمنتج كريم عامر، و5 شخصيات من لبنان هم مصمم الإنتاج حسين بيضون ومدير التصوير كريستوفر عون ومصمم الشخصيات الكرتونية راني نعماني والمنتج جورج شقير والمخرجة نيجلا مؤمن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شاركت المخرجة اليمنية خديجة السلامي لأول مرة في عضوية لجنة تحكيم الأوسكار، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة ضمن فئة المخرجين، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فئة المنتجين وذلك ضمن فعاليات حفل الأوسكار الـ92، الذي يعقد في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. و أعلنت الأكاديمية الأمريكية للفنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، ضم عدد من الشخصيات العربية للمشاركة في لجنة التحكيم إلى جانب المخرجة خديجة السلامي، منهم المخرج السوري طلال ديركي، والمنتج كريم عامر، و5 شخصيات من لبنان هم مصمم الإنتاج حسين بيضون ومدير التصوير كريستوفر عون ومصمم الشخصيات الكرتونية راني نعماني والمنتج جورج شقير والمخرجة نيجلا مؤمن.







اليمن خديجة السلامي أوسكار



شارك الخبر أصدقاءك:



369

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







