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اختيار مخرجة يمنية عضواَ بلجنة تحكيم الأوسكار في لوس أنجلوس
الثلاثاء, 11 فبراير, 2020 11:24:00 مساءً

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اختيار مخرجة يمنية عضواَ بلجنة تحكيم الأوسكار في لوس أنجلوس
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*يمن برس - متابعات
شاركت المخرجة اليمنية خديجة السلامي لأول مرة في عضوية لجنة تحكيم الأوسكار، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة ضمن فئة المخرجين، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فئة المنتجين وذلك ضمن فعاليات حفل الأوسكار الـ92، الذي يعقد في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. و أعلنت الأكاديمية الأمريكية للفنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، ضم عدد من الشخصيات العربية للمشاركة في لجنة التحكيم إلى جانب المخرجة خديجة السلامي، منهم المخرج السوري طلال ديركي، والمنتج كريم عامر، و5 شخصيات من لبنان هم مصمم الإنتاج حسين بيضون ومدير التصوير كريستوفر عون ومصمم الشخصيات الكرتونية راني نعماني والمنتج جورج شقير والمخرجة نيجلا مؤمن.


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خاص - يمن برس

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