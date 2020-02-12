 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / إيران تكشف عن العملية الكبرى التي نفذها سليماني في اليمن
إيران تكشف عن العملية الكبرى التي نفذها سليماني في اليمن
الاربعاء, 12 فبراير, 2020 01:25:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
إيران تكشف عن العملية الكبرى التي نفذها سليماني في اليمن

*يمن برس - متابعات
اعترف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران والقيادي السابق في الحرس الثوري، محسن رضائي، بنقل إيران تقنياتها العسكرية إلى اليمن عبر قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني.

وقال رضائي خلال مقابلة له على تلفزيون الميادين الموالي لطهران، إن إيران نقلت تقنياتها العسكرية إلى اليمن وفلسطين ولبنان عبر سليماني.

وأردف المسؤول الإيراني بالقول إن هدف إيران في المواجهة الجديدة هو إخراج الولايات المتحدة من المنطقة ونحن جادون للغاية. لافتا إلى أن "الانهيار الدولي لأميركا سيبدأ من غرب آسيا وإيران ستكون حاملة لواء خروج أميركا من المنطقة".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
440
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©