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بماذا أوصى الخبراء الأمميون مجلس الأمن حول اليمن؟

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*يمن برس - متابعات

أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي في تقريرهم السنوي بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد جماعة الحوثي ومنها التصدي لتهريب الأسلحة المتطورة اليها ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة. وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام جماعة الحوثي للمؤسسات الاجتماعية. وشدد فريق الخبراء الخاص باليمن التابع للأمم المتحدة في تقريرهم السنوي الأخير للعام 2019م، على أهمية قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال. وأكدوا أيضا على ضرورة إلزام جماعة الحوثي بالتوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم. ودعا الخبراء الأمميون إلى إنشاء فريق أممي يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك جماعة الحوثي أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المهربة بحراً.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي في تقريرهم السنوي بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد جماعة الحوثي ومنها التصدي لتهريب الأسلحة المتطورة اليها ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة. وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام جماعة الحوثي للمؤسسات الاجتماعية. وشدد فريق الخبراء الخاص باليمن التابع للأمم المتحدة في تقريرهم السنوي الأخير للعام 2019م، على أهمية قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال. وأكدوا أيضا على ضرورة إلزام جماعة الحوثي بالتوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم. ودعا الخبراء الأمميون إلى إنشاء فريق أممي يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك جماعة الحوثي أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المهربة بحراً.







اليمن فريق الخبراء مجلس الامن



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