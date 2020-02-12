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جريمة تقشعر لها الأبدان.. أب يذبح ابنه بالسكين في حجة

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*يمن برس - متابعة خاصة

أقدم أب يمني على ذبح ابنه الشاب يوم أمس الثلاثاء، في مديرية بني قيس بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن). وقالت مصادر محلية إن علي شوعي مقبل المصابي أقدم على قتل ابنه "عبدالرحمن" ذبحا بالسكين بعد أن اعتدى عليه الإبن بالضرب. وأوضحت المصادر أن الإبن دخل في خلاف حاد مع والده وضربه بفأس فأمسك أفراد الأسرة الإبن ليقوم الأب بتأديبه لكنهم فوجئوا بقيامه بذبحه بسكين حتى الموت.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم أب يمني على ذبح ابنه الشاب يوم أمس الثلاثاء، في مديرية بني قيس بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن). وقالت مصادر محلية إن علي شوعي مقبل المصابي أقدم على قتل ابنه "عبدالرحمن" ذبحا بالسكين بعد أن اعتدى عليه الإبن بالضرب. وأوضحت المصادر أن الإبن دخل في خلاف حاد مع والده وضربه بفأس فأمسك أفراد الأسرة الإبن ليقوم الأب بتأديبه لكنهم فوجئوا بقيامه بذبحه بسكين حتى الموت.







حجة جريمة قتل بني قيس



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